طريقة عمل حمص الشام في المنزل

حمص الشام، مشروب مثالي للشتاء، يبعث على الدفء في الجسم، بسبب سخونيته، كما أنه مشروب حادق يصلح كـ سناك صحي، بسبب فوائده الغذائية الكبيرة، إذ يحتوي على الكثير من العناصر الصحية.

المقادير

- 500 جرام حمص طبخ.

- بصلة مفرومة.

- ثمرة طماطم مفرومة.

- ملعقة صلصة كبيرة.

- ملح.

- كمون.

- شطة.

- ليمون.

طريقة عمل حمص الشام

- ينقع حمص الشام لمدة 12 ساعة كاملة في الماء.

- يصفى الحمص ويوضع في وعاء جديد مملوء بالماء.

- يوضع الحمص على نار متوسطة الحرارة لمدة ساعة تقرييا أو حتى ينضج الحمص.

- في منتصف فترة الطهي ضيفي للحمص الملح، والكمون، والطماطم المفرومة، والبصل والصلصة، واتركي الخليط ليغلي.

- يمكن إعادة تتبيلة مرة أخرى بعدما ينضج.

- يضاف له الليمون، والشطة حسب الرغبة.