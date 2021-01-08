أول فتاة تؤسس مركز صيانة في الأقصر لـ«الوطن»: كل الميكانيكية عندي رجالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مركز صيانة للسيارات كبير الحجم، يحمل اسم «لقاء الخولي»، أول ميكانيكية في مصر، والتي تمكنت من تأسيس أول مركز صيانة في الأقصر، بعد رحلة طويلة من الكفاح والاجتهاد، ساندها خلالها والدها، الذي وافته المنية قبل رؤيته لحلم ابنته الذي تحول إلى حقيقة.

لقاء الخولي: بسعى بقالي 4 سنين علشان أعمل مركز الصيانة

«بقالي 4 سنين بحوش وأجهز المركز، وكلها ساعات واحتفل بافتتاحه».. بتلك الكلمات بدأت لقاء الخولي حديثها لـ «الوطن»، معربة عن سعادتها بالوصول إلى هدفها و«حلم حياتها»، قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف المحافظ بتخصيص مكان لمركز الصيانة، لتتولى الشابة العشرينية مسؤولية تجهيز «حلم حياتها» بالمعدات اللازمة واللوجستيات.

تعتمد «لقاء»، على الرجال في أعمال الميكانيكيا، فيما اختارت الفتيات للوظائف الإدارية: «للأسف لسه عدد البنات اللي بيشتغلوا شغلانتي قليل».

أهدت أول فتاة تؤسس مركز صيانة في الأقصر، نجاحها لوالدها، الذي زرع فيها حب الميكانيكا، وساندها خلال تحقيق حلمها: «بنفذ تعليماته ووصايا ليا، وكان نفسي يبقى معايا».

وعن تعرضها للتنمر بسبب عملها في مجال الميكانيكا، تؤكد «لقاء» أنها لا تلتفت للمتنمرين، منشغلة بتطوير ذاتها وتحقيق أهدافها، موجهة الشكر لأسرتها على مساندتهم المستمرة لها.

من هى لقاء الخولي؟

يرصد «هن» أبرز المعلومات عن لقاء الخولى، خلال النقاط التالية:

- ولدت لقاء الخولي في الأقصر، وتبلغ من العمر 26 ربيعا.

- بدأت الفتاة عملها في مجال ميكانيكيا السيارات بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لتصبح أول ميكانيكية في مصر.

- في 2017، كُرِمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب بمحافظة أسوان.

- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها خلال 2020 ببدلتها الزرقاء خلال جلوسها وسط معدات وآلالات داخل ورشة ميكانيكيا صغيرة الحجم، مرفقة بتعليق «قالت للمصور متصورنيش هيضحكوا عليا، قولتها هتشوفي كمية الناس اللي هتحترمك وتقدر»، إلا أن لقاء الخولى نفت قولها ذلك التعليق.

وعلقت الميكانيكية على تلك الصورة خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «الصورة قديمة من 5 سنين، وكل شوية تطلعوا عليا حاجة.. ومرة خلوني لبنانية وتانية سموني آية».