نصائح من وزارة الصحة يجب اتباعها عند عزل الطفل المصاب بـ كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب الأطفال بفيروس كورونا المستجد، خاصة خلال انتشار الموجة الثانية من الجائحة في مصر، وتخطت الأعداد بالفعل الـ1000 حالة يوميا، ما يجعل الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم أولوية الأسر، لذا قدمت وزارة الصحة المصرية عددا من النصائح الوقائية لعزل الطفل المصاب بكورونا، ولتجنب انتشار المرض.

نصائح وزارة الصحة المصرية لحماية الأطفال من كورونا

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشرت الصحة عدد من النصائح للحفاظ على صحة الأطفال هي كالتالي.

تنفيذ الإجراءات لمدة 14 يوما على الأقل، ومنها:

- الالتزام بعدم خروج الطفل أو المخالط من المنزل طوال فترة العزل الذاتي وهي 14 يوما.

- من يراعي الطفل يجب أن يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من الأمراض المزمنة.

- يجب وضع المناديل الورقية على الأنف والفم عند العطس أو الكحة.

- التخلص فورا من المناديل بوضعها داخل کیس، وغلقه وإلقائه فى سلة المهملات.

- يجب بعد ذلك غسل اليدين فورا بالماء والصابون.

- الاهتمام بنظافة المنزل مع التهوية الجيدة للغرف.

- تطهير الأسطح باستخدام مواد مطهرة مثل الكلور.

- يخفف الكلور بمقدار 100 مللى يضاف إلى 5 لترات ماء للكلور ترکیز 0.5%.

- يجب تعقيم أجهزة الكمبيوتر المشتركة، ومقابض الأبواب، والهواتف المنزلية، وتجهيزات الحمام، والطاولات بجانب السرير.

- ارتداء قفازات مطاطية أثناء التنظيف.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدى غير مغسولة.

- عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف أو الفراش أو الملابس مع الشخص المعزول أو الطفل.

- بعد استخدام هذه الأدوات من جانب الشخص المعزول يجب غسلها جيدا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسيل.

- شرب السوائل بكثرة، ومراقبة درجة حرارة المخالط كل 8 ساعات.

- استشارة الطبيب أو الاتصال بالخط الساخن 105 مباشرة، إذا حدث أى عرض من الأعراض التالية للمريض أو المخالط أو لأى فرد من أفراد الأسرة كصعوبة فى التنفس بما فى ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس بعد الأنشطة، وكذلك الكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم.