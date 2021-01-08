لمريض السكر.. 3 خطوات بسيطة عند تناول الأطعمة تقي من المضاعفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان خالد

السيطرة على نسبة السكر في الدم مهم للغاية بالنسبة لمرضى السكري، للمساعدة في منع بعض المضاعفات التي يمكن أن تنشأ، مثل أمراض القلب والكلى والعمى وتلف الأعصاب.

من السهل اتباع نظام غذائي صديق لمرض السكري، خاصة إذا كنت معتادًا على التخطيط للوجبات. وفي التقرير نقدم لكم نصائح لإدارة مرض السكر أثناء تناول الأطعمة على الطريقة اللاتينية التقليدية، وفقا لما أورد موقعhealtline:

1- تناول الكربوهيدرات مع البروتين والدهون والألياف، ليتيح لك الحصول على الطاقة والعناصر الغذائية، لإبطاء استجابة سكر الدم في الجسم.

2- التزم بحصة 1-2 من الكربوهيدرات لكل وجبة، بحيث تشمل الفواكه والخضروات النشوية مثل البطاطس والذرة.

قد يكون حساب الكربوهيدرات صعبًا، لذا جرّب طريقة طريق تقسيم طبقك بهذه الطريقة:1/4 نشويات و1/4 بروتين و1/2 خضروات غير نشوية، ما يضمن توازنًا جيدًا للكربوهيدرات والبروتين.

على سبيل المثال، بدلاً من أن يحتوي طبقك على 1/2 أرز و1/2 بطاطس مطبوخه مثلا فقط، حاول تقديم طبقك على النحو التالي: 1/4 أرز 1/4 بطاطس، ونصف سلطة خضراء.

3- التخطيط لقائمة البقالة الصديقة لمرض السكري:

اكتب أولاً قائمة للأسبوع ثم اذهب لمتجر البقالة باستخدام قائمتك كدليل، وهي كالتالي:

- فواكه وخضراوات

حاول اختيار الفواكه والخضروات، وتضمينها في كل وجبة ووجبة خفيفة.

والخضروات غير النشوية هي الأقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وتشمل ما يلي:

بروكلي

قرنبيط

فاصوليا خضراء

الباذنجان

كرفس

سلطة الخضر، مثل الجرجير أو الكرنب أو الخس

جزر

كوسة

ستحتاج إلى حساب الكربوهيدرات في الفواكه والخضروات النشوية تمامًا كما تفعل مع أي مجموعة غذائية أخرى تحتوي على الكربوهيدرات.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تجنبها، فقط تأكد من أن الكمية التي تتناولها تتناسب مع خطة الوجبة الشاملة.

وعليك الالتزام بحصة واحدة من الفاكهة لكل وجبة احصل على نصف موزة، أو فاكهة بحجم قبضة يدك، أو نصف كوب من الفاكهة المفضلة لديك مقطعة.

-اللحوم والمأكولات البحرية

حاول التخطيط لوجبتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع، وكذلك صدور الدجاج أو الديك الرومي، واستهدف وضع ثلاث حصص من اللحوم الخالية من الدهون كل أسبوع، وتناول 84 جراما في كل وجبة.

- البقوليات

تناول وجبة واحدة أو اثنتين على الأقل مكونة من 1/2 كوب يوميًا من البقوليات، بأي نوع تحبه.

على الرغم من أنها غنية بالكربوهيدرات، إلا أنها من أعلى مصادر الألياف التي يمكنك تناولها، كما أنها توفر بروتينا نباتيا ممتاز،ا ما يجعلها خيارًا مثاليًا للكربوهيدرات على النشويات الأخرى.

- الألبان

تناول حصة إلى ثلاث حصص قليلة الدسم يوميًا، تشير بعض الدراسات إلى أن الزبادي مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وقد يساعد في الوقاية منه فقط، لكن احترس من السكريات المضافة.

وأيضا الجبن القريش هو خيار آخر رائع منخفض الكربوهيدرات وغني بالبروتين.

-الحلويات

لا داعٍ للتخلي عن الحلوى تمامًا، الأنظمة الغذائية التقييدية ليست حلاً جيدًا على المدى الطويل ويمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

التزم بالحلويات التي تقدم مرة واحدة وقم بتناول نوع واحد فقط في كل مرة، هذا يساعدك على تجنب الكثير من الإغراءات.

- الوجبات الخفيفة

من الأفضل الحد من الأطعمة المصنعة، ولكن هذا ليس ممكنًا دائمًا، سواء كانت حبوب الإفطار أو البسكويت أو الوجبات الخفيفة.

بدلاً من شراء الكثير من الأطعمة الخفيفة المصنعة، فكّر في الحصول على بعض المكسرات، فضلا عن فوائدها الصحية للقلب.

وقد تساعد بعض المكسرات، مثل اللوز، في زيادة حساسية الأنسولين، هذا شيء جيد لمرضى السكري.