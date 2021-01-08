صاحبة أول مركز صيانة سيارات بالدقهلية: «حلم حياتي الذي ورثته عن أبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ورثت المهنة من والدي الميكانيكي منذ أكثر من 35 عام»، بهذه الكلمات تحدثت سارة دياب، صاحبة أول مركز صيانة سيارات بالدقهلية، وقصة إلتحاقها بهذه المهنة التي يعمل بها في الغالب الرجال، مضيفة أن ورشة والدها كانت في منزل العائلة وتعلمت من والدها كثيرًا.

أخذت كورسات لتطوير نفسي

وأضافت صاحبة أول مركز صيانة سيارات بالدقهلية في لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية extra news، «بابا بيشتغل بالطريقة البدائية، ولكنى أخذت كورسات كمبيوتر لكى أطور من مهنتي وأكتشف العيب والعطل في السيارة بشكل أسرع»، لافتة أنها درست كشف أعطال وأستطيع تكويد بوابة وفتيس وكل شيء، مشيرة إلى أنها أصبحت مشهورة في مجالها في المنطقة.

والدي هو السند والداعم الأساسي

وواصلت: «والدي هو السند والداعم الأساسي ليا وسبب تشجيعي بحبه لعمله ومهارته رغم عدم حصوله على أي تعليم، وشقيقي صاحب الفضل الكبير في تعلمي المهنة حيث إنه يعمل بالمجال منذ أكثر من 13 عامًا».

متابعة: «بشتغل كشف أعطال، تكويد تارة وبوابة، وكشف وتشخيص الأعطال بالكمبيوتر للسيارات وكيفية الكشف عن أي عطل وأكواد أعطال السيارات، مشيرة إلى أن من يحب مهنته لا يجد فيها صعوبة، فهي إرادة ومن لديه إرادة يفعل المستحيل».

«عمري ما هسيب الشغلانة دي»

وأكدت أنها تعرضت لكثير من الإنتقادات وكان البعض يحاول إبعادها عن هذا المجال، وكانت أبرز الكلمات التي سمعتها: «الشغلانة دي عايزة راجل، إزاي واحدة تقف في ورشة وتتعامل مع راجل، إنتي آخرك تتجوزي وتقعدي في بيت جوزك»، متابعة: «عمري ما هسيب شغلانة ميكانيكي سيارات لأن دا حلم حياتي وبتمنى أكون صاحبة ورشة عالمية، وعايزة أعوض والدي وأشتغل مكانه لأنه صاحب الفضل الكبير في حياتي وما أنا عليه الآن ويستاهل يفرح بعد تعب 35 سنة».