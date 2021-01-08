الامارات | «أثل» في «العين السينمائي» ومهرجانات عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أثل» في «العين السينمائي» ومهرجانات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك الفيلم الوثائقي «أثل» للمخرجة، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وبطولة حلا شيحة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي 23 - 27 يناير، وسيعرض الفيلم في قسم الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة.

وحصد الفيلم ثلاث جوائز هي: جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائياً في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي، كما فاز بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أميركا، وجائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي بكلكتا في الهند.

كما اختير رسمياً للمشاركة في مهرجان دولية عدة، من بينها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي في كندا.

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