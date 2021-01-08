الامارات | «ناشيونال جيوغرافيك» تعرض سلسلة الوثائقي الجديد «من الأعلى»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشيونال جيوغرافيك» تعرض سلسلة الوثائقي الجديد «من الأعلى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، الإثنين، بث العرض الأول لـسلسلة عروض الوثائقي الجديد بعنوان: «من الأعلى»، وأولها حلقة «الهند من الأعلى».

وتُبَثُ السلسلة أسبوعياً، كل إثنين في تمام الساعة 11 مساءً، وتتضمن عروضاً لاحقة، مثل «مصر من الأعلى»، و«أوروبا من الأعلى».

وتضمن حلقة «الهند من الأعلى» رحلة إبداعية مذهلة تشمل لقطات خاصة تم تصويرها من الجو لنحو 900 مليون ناخب في الهند يتوجهون إلى لجان الاقتراع لاختيار الحكومة الجديدة في أضخم حركة ديمقراطية في تاريخ العالم.

كما تتناول الشعب الهندي من الجوانب الجغرافية والثقافية والتكنولوجية والتاريخية للهند، في أول إنتاج تلفزيوني تم توثيقه بأحدث تقنيات الـ4K والطائرات بدون طيار.

وتسلط السلسلة الضوء على الصلة الفريدة التي تربط الهند الحديثة بجذورها العتيقة، كما تعرض كذلك أبرز العجائب الطبيعية التي تتميز بها الهند.

وتستمر رحلة المشاهدين البصرية في قلب الهند لتستكشف مهرجان كومبه ميلا أكبر تجمع ديني في العالم، ومنه إلى المشاهد المذهلة لمحطة الطاقة الشمسية العملاقة في تاميل نادو.

واستغرق تصوير السلسلة على مدار عام كامل، وخلال الفصول الأربعة، لعرض حقيقة الهند كدولة متنوّعة ونابضة بالحياة.

ويأتي عرض هذا الوثائقي المميز على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، ضمن أهداف «أبوظبي للإعلام» الساعية إلى تقديم أفضل وأحدث محتوى ترفيهي وتثقيفي متميز.

- 900

مليون ناخب في الهند..يشكلون أضخم حركة ديموقراطية في تاريخ العالم.

- عروض لاحقة، مثل «مصر من الأعلى»، و«أوروبا من الأعلى».

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