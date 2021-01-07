طرق استرجاع حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان حاستي الشم والتذوق، من الأعراض الأساسية التي يعاني منها العديد من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط تساؤلات عن الخطوات الطبية الواجب إتباعها لاسترجاع الحاستين مرة آخرى، خلال رحلة التعافي من الفيروس التاجي.

وبدوره، أوضح الدكتور أمجد الحداد، إستشاري أمراض المناعة، خلال حديثه لـ«هن»، أنه يجب الاعتماد على «بخاخات» تحتوي على محلول ملحي، لعودة «الشم والتذوق»، من خلال إستعمالها 3 مرات يوميا، حتى تتحسن الحالة، مضيفا: «وممكن استخدم بخاخة فيها نسبة كورتيزون مرة واحدة بس في اليوم بدل المحلول الملحي».

وتابع «الحداد» حديثه، بأنه لابد من تناول أقراص فيتامين بي وسي والزنك، مرة واحدة يوميا.

وعن استنشاق الزيوت الفواحة وخلطات العطارين، أكد «الحداد» أنه لم يثبت علميا فعاليتها في استرجاع حاستي الشم والتذوق، «الحاجات دي مش مفيدة ولا بتعمل حاجة، بس في نفس الوقت مش مضرة، وناس كتير جربوها وملاقوش فايدة منها»، لافتا إلى أن الحاستين تعودا بالتدريج على حسب تأثر العصب الخاص بالشم من الفيروس.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، نقلا عن الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- الإرهاق.

- الصداع.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الشم والذوق

كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا

وبدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، على انتقال العدوى من المصاب إلى الآخرين من خلال الرذاذ الذي يخرج من المصاب على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس، كما يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.