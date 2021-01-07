في أول ظهور له.. كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها زين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد ابنها الوحيد زين، والذي يعد الظهور الأول له فقد اعتادت على إخفاء ملامحه.

وشاركت كارمن صورتين تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد وبطفلهما، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «كل سنة وانت بخير وطيب ومعافي يا روح ماما، مش قادرة أصدق إن بقى عندك 3 سنين، ربنا يحميك ويخليك لينا وأشوفك أحسن واحد في الدنيا. حياتي بحبك».

ولقيت الصور التي شاركتها الفنانة الشابة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب فضلًا عن مئات من التعليقات، والتي كان من أبرزها،« كل سنة وهو في حضنك، ربنا يخليكوا لبعض، ابنك كبر ماشاء الله، عقبال ما تشوفيه عريس، ده على رأي كاظم كل ما يكبر يحلى ويصير أحلى وأحلى، يا روحي قمر طالع لمامته، أحلى زوزي».

وكانت تحدثت كارمن سليمان، خلال استضافتها ببرنامج الدوبلكس، مع أبلة فاهيتا، عن كواليس لقائها وارتباطها بالملحن مصطفى جاد، إذ قالت، «لقيته بسرعة وقولنا نتجوز على طول وخلاص، بعاني من طوله وبطلب منه ينزلي علشان اتكلم في أذنه».

وكان روى الثنائي قصة حبهم اثناء استضافتهم في برنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال مصطفى جاد، «كان اللقاء الأول داخل مكتب صديق، يومها مكنتش مصدق كائن قمر، كانت مكهربة الدنيا وكان عندها 18 سنة».

«قولتلها هاي قالتلي باي في ساعتين، مع إني كنت بعطف وألطف»، بهذة العبارة تابع مصطفى جاد سرد كواليس لقاءه بها، لترد كارمن قائلةً إن هذه المقابلة كانت في الشتاء، حيث لا تشعر بأفضل حالاتها في هذا الفصل، كنت لابسة الهدوم كلها.

يُذكر أن كارمن سليمان، تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت منه طفلها الأول زين.