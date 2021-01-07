10 خطوات بسيطة للتغلب على إدمان السكر.. منها "شرب المزيد من الماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يميل الكثيرون في استهلاك الكثير من السكر عند تناول القهوة أو الشاي، وقد يتحول الأمر إلى إدمان لا يستطيعون العيش ذلك، ما يسبب أضرارا كثيرة للصحة مثل الإصابة بالسمنة ومرض السكري.

لذا نقدم لكم مجموعة من الخطوات و النصائح للتغلب على إدمان السكر، حسب ما جاء في موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان، وهي كالتالي:

- عليك اتباع خطة نظام غذائي جيد، إذ يساعد تناول وجبة إفطار تحتوي على كمية من بروتينات وفيتامينات في الشعور بالشبع وقلة احتياج الجسم للسكر.

- تجنب الأطعمة عالية الكربوهيدرات في يوم واحد مثل الخبز والبطاطس والصلصات والأرز الأبيض.

- الحرص على ممارسة الرياضة، إذ تساعد على انخفاض نسبة السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية.

- الابتعاد عن الأطعمة المعلبة التي تحتوى على السكر لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من السكر في تصنيعها، وتعتبر بمثابة إدمان.

- شرب المزيد من المياه، حتى لا تشعر بالجفاف ولجعل معدتك ممتلئة وليست بحاجة لشرب الشاي أو القهوة الغنية بالسكر.

- الحرص على تناول وجبات خفيفة أثناء اليوم، حتى تحافظ على مستوى السكر في الدم.

- يساعد تناول قطعة من الفاكهة في إشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر لدى بعض الأشخاص، لأنها تعزز الطاقة في الجسم وتقلل من احتياجك للسكر، مثل الموز والتفاح والبرتقال.

- الحصول على قسط من النوم الجيد من الأمور المهمة للصحة، فهو يساعد في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- الابتعاد عن المشروبات الصناعية، نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

- تجنب التدخين، إذ إنه من الأمور التي يؤثر على حاسة التذوق فيصيبها بالخلل، وبالتالي يميل الشخص إلى تناول الكثير من السكر.