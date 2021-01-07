خبراء: 30% من متعافي كورونا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توصلت دراسة حديثة للكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تتراوح ما بين خفيفة إلى شديدة، حيث تشير التقارير إلى أن واحدًا من كل خمسة مرضى بفيروس كورونا قد يعاني من أعراض معدية معوية مثل الغثيان والقيء والإسهال.

ووفقًا لموقع " thehealthsite" توصل الفريق الطبي الذي أجرى الدراسة من كلية الطب وطب الأسنان بجامعة ألبرتا في كندا، إلى أن الأشخاص قد يعانون من أعراض معدية معوية مثل الإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي وتورم الكبد وانخفاض السكر ومشاكل في البنكرياس، كاشفين عن أن حوالي 30 في المائة من المرضى الحرجين وكبار السن الذين يخرجون من وحدة العناية المركزة بعد الشفاء من كورونا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، بينما قد تظهر على الصغار أعراض مثل الإسهال.

مشاكل القناة الهضمية لمتعافي كورونا

تشير الدراسة إلى أن العديد من الأشخاص يتعافون من فيروس كورونا لكنهم ما زالوا قلقين بشأن الآثار طويلة المدى للمرض، حيث يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل صحية متعددة في الجهاز الهضمي، فتشير التقارير إلى أن أعراض البطن هي عرض شائع لفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة فإن العديد من المرضى أبلغوا عن مشاكل ما بعد كورونا حيث ترتفع إنزيمات الكبد بسبب تورم خلايا الكبد، والآثار على البنكرياس والسكر ترتفع مع انخفاض إنتاج الأنسولين، فيقول الدكتور روي باتانكار، أخصائي أمراض الجهاز الهضمين إن بعض الأدوية التي تُعطى أثناء علاج كورونا يمكن أن يكون لها آثار جانبية على الكلى أيضًا.

وتشدد الدراسة على ضرورة قيام اختصاصي الأشعة بالبحث عن أعراض الجهاز الهضمي أثناء إجراء تصوير البطن، وتشمل هذه العلامات التهاب الأمعاء الدقيقة والغليظة، والهواء داخل جدار الأمعاء (الالتهاب الرئوي) وانثقاب الأمعاء (استرواح الصفاق)، ويشير الباحثون إلى أن العلامات نادرة جدًا ويمكن أن تشير إلى مرضى مصابين بمرض متقدم.

نصائح تخفف من حدة الأعراض

وقال روي باتانكار – طبيب جهاز هضمي، إن المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد التعافي من كورونا يجب أن يأخذوا قسطًا كافيًا من الراحة وشرب الكثير من السوائل، إضافة إلى تناول مكملات فيتامين C و D والكالسيوم.

ونصح المرضى بتناول نظام غذائي غني بالألياف، وتناول البريبايوتكس، وتقليل الأطعمة المقلية الثقيلة، مشددًا على ضرورة مراقبة صحة الجهاز الهضمي أيضًا.

وينوه: "بدلاً من التركيز فقط على الرئتين بعد الشفاء من فيروس كورونا واختيار تمارين التنفس، من الضروري أيضًا مراقبة صحة الجهاز الهضمي.. أدخل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي.. وقلل من الأطعمة التي تحتوي على السكر والدهون المضافة.. امضغ طعامك بشكل صحيح، وحافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء".