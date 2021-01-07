كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 10:41 مساءً - مع التقدّم في السنّ، يصبح الجلد أكثر رقّة وأقل مرونة؛ إذ يخفّ إفراز الكولاجين والإيلاستين في النسيج الضام، وتبدأ علامات التجاعيد بالظهور سواء في الوجه أو اليدين وغيرها من المناطق في الجسم، ممّا يُسبّب الإزعاج والأرق لدى معظم النساء، بخاصّة اللاتي يُعرن اهتمامًا لجمال بشرتهن. ومع انتشار العديد من العلاجات التجميلية والتقنيات الحديثة الفعّالة في علاج تجاعيد اليدين، بيد أن بعض النساء يُفضلّن استخدام العلاجات الطبيعية للتخّلص من هذه المشكلة؛ كونها آمنة وفعّالة في تحقيق هذه الغاية. ولعلّ أهمها الأعشاب الطبيعية التي تتميّز بخصائص هامة ومفيدة تُساعد في الحدّ من التجاعيد وتعتني بجمال البشرة وترطيبها.

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علاج تجاعيد اليدين بالأعشاب ستبهرك نتائجها

أفضل علاجات اليدين بالأعشاب الطبيعية

اشتهر التداوي بالأعشاب منذ القدم؛ لاحتوائه على خصائص هامة ومفيدة في علاج العديد من المشكلات الجمالية. وقد تمّ إدراجه في العديد من المستحضرات التجميلية التي تُعنى في علاج التجاعيد والتخلّص منها.

إليك، أفضل الوصفات الطبيعية المكوّنة من الأعشاب، لعلاج تجاعيد اليدين وتعزيز الكولاجين الذي يُحافظ على صحة وجمال البشرة.



الحلبة للتخلّص من تجاعيد اليدين

تتميّز الحلبة بخصائص فعّالة في علاج تجاعيد اليدين

تحتوي الحلبة على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة للحفاظ على مرونتها وحيويتها، وتُساعد في شفاء العديد من المشكلات الجلدية ومن ضمنها التجاعيد.

المُكوِّنات:

حفنة من أوراق الحلبة.

طريقة التحضير والإستخدام:

طحن أوراق الحلبة للحصول على معجون سميك، ثم وضع المعجون على اليدين قبل الذهاب إلى النوم، وتركه ليلة كاملة.

شطف اليدين بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي.

تُكرّر الوصفة ثلاث مرّات لمدّة أسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.



الشاي الأخضر والزبادي لمكافحة تجاعيد اليدين

يُساهم الشاي الأخضر في علاج تجاعيد اليدين ويحافظ على ترطيبها

يُعد الشاي الأخضر غنيًا بالفلافونويدات، ومركبات البوليفينول والتي تُعتبر مُضادًا طبيعيًا للأكسدة، ومكافح للشيخوخة.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من مسحوق أوراق الشاي الأخضر.

اثنتان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

القليل من الكركم.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المُكوّنات مع بعضها جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

يُوضع المزيج على اليدين، ثُمّ يُترك مدّة 20 دقيقة.

تُغسل اليدين بالماء الدافئ.

تُكرّر هذه الطريقة مرّة إلى مرتين أسبوعيًا.



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الكركم وكريمة الحليب وزيت اللوز

هذه الخلطة تمتاز بخصائص مضادة للأكسدة تُساعد في مكافحة تجاعيد اليدين

تُساعد هذه الوصفة في علاج اليدين وحمايتهما من التجاعيد.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة من كريمة الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

قطرتان أو ثلاثة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس.

يوضع الخليط على اليدين، ويُترك لمدة 20 دقيقة.

بعدها تُغسل المنطقة بالماء العادي وتنشّف جيدًا.

يُنصح بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرّات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نصائح لمنع ظهور تجاعيد اليدين

العناية باليدين للحدّ من ظهور التجاعيد والحفاظ على نعومتها

للحدّ من ظهور تجاعيد اليدين والحفاظ على ترطيبها، يُنصح باتباع النصائح الآتية:

تجنّب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

الحرص على وضع واقٍ للشمس عند الخروج.

ترطيب اليدين بالمرطبات، إذ من شأنها المحافظة على عدم جفافهما، والحدّ من ظهور التجاعيد.

وضع كريم لليدين يحتوي على الريتينول في الليل؛ إذ يحسّن الخلايا، ويزيد مستوى الكولاجين فيها، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين أ.

يُنصح بتقشير اليدين من خلال استعمال الخلطات الطبيعية؛ لإزالة خلايا الجلد الميت، ويُمكن الاستفادة من الملح أو السكر في ذلك، من خلال تدليك الأيدي باستعمال أحدهما ثمُ غسل اليدين، مما يُساهم في تحفيز جريان الدورة الدموية فيهما ومنح اليدين إشراقًا وتوهجًا مذهلًا.

ارتداء قفازات عند استخدام المواد الكيمائية أو الماء.

غسل اليدين باستخدام الماء الفاتر، وعدم استخدام الماء البارد جدًا، أو الساخن جدًا؛ تفاديًا لجفاف الجلد.

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