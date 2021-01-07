أفضل زيت للسيلوليت ..ستعجبك النتيجة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 10:41 مساءً - استخدمت الزيوت الطبيعية على مدار القرون الماضية في علاج الكثير من الأمراض، سواء الأمراض الجلدية أو الأمراض العضوية المختلفة، كما يوجد أكثر من 90 نوعاً من الزيوت العطرية يوصي بها أطباء الأمراض الجلدية، لعلاج الكثير من الأمراض.

ويُعد السيلوليت من المشاكل الجلدية الشائعة التي تعاني منها الكثير من السيدات، والسيلوليت هو منطقة من الجلد، تظهر في الغالب على الوركين والفخذين والأرداف والمعدة، بمظهر متكتل بسبب انتفاخات الدهون المتراكمة تحت الجلد.

ولا يؤثر السيلوليت فقط على من يعانون من زيادة الوزن، فمن المحتمل أن تلعب الجينات الدور الأكبر في تحديد ظهور السيلوليت.

ولا يعد السيلوليت حالة طبية خطيرة، إلا أن المظهر يمكن أن يكون مزعجًا للبعض، حيث أفادت دراسة أجريت عام 2014، أن ما يصل إلى 90% من النساء، لديهم مخاوف تجميلية بشأن السيلوليت بعد بلوغهم سن البلوغ، مقارنة بـ2% فقط من الرجال يعانون من نفس المخاوف، بحسب ما ذكر موقع Health Line:



وفي السطور التالية، ستتعرفين على أفضل زيت لعلاج السيلوليت:

أفضل زيت لعلاج السيلوليت



1-زيت العرعر: حيث يتعمل زيت العرعر على علاج السيلوليت بشكل فعال وسريع، نظراً لخصائصه الرائعة، إذ يقوم بالحد من احتباس السوائل تحت الجلد، مما يقلل من ظهور السلوليت.

2-زيت الليمون: يحظى زيت الليمون بشعبية واسعة بسبب فوائده الطبية العديدة، حيث يساعد في إزالة السموم، كما يحتوي على مركبات تعمل كمدر للبول، مما يمنع احتبال السوائل في الجسم، وهو ما يساعد في التخلص من السلوليت.

3-زيت الجريب فروت: يُمكن استخدام زيت الجروب المخفف بزيت الزيتون، في تدليك الأماكن التي يظهر بها السلوليت في الجسم، حيث يعمل على إزالة السموم من الخلايا، كما يساعد تناول زيت الجريب فروت مع بعض الماء الدافئ في الصباح على تقليل الشهية والشراهة في تناول الطعام.

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ولا يجب استخدام الزيوت العطرية مباشرة على الجلد، لأنها زيوت قوية جدًا ويمكن أن تسبب تهيجًا للجلد، لذلك يجب مزج الزيوت الأساسية مع الزيوت الحاملة، ومن الزيوت الحاملة الشائعة الموجودة في كل منزل، زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ويُمكنك تحضير هذا المزيج بإضافة من قطرة إلى 5 قطرات من زيت العرعر أو زيت الليمون أو زيت الجريب فروت، إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتدليك المنطقة التي تظهر بها السلوليت، وتكرار هذه العملية مرتين يومياً، للحصول على نتائج فعالة.

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