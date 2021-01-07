فساتين سهرة مميزة من ديانا كرزون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 10:41 مساءً - تعتمد المغنية الأردنية ديانا كرزون على فساتين السهرة ذات التصميمات المميزة الأنيقة، لتليق بمناسباتها المختلفة، وتحرص على مشاركة إطلالاتها المتنوعة مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها الإنستجرام الذي يتابعها عليه أكثر من مليوني متابع، واليوم نستوحي لمحبيها عدة تصميمات أنيقة وفريدة من نوعها لخيار أنيق ومناسب للنساء كافة.



فساتين شتوية من ديانا كرزون

ديانا كرزون بفستان سهرة شتوي من المخمل



إذا كنتِ بحاجة لفستان أنيق ومميز في شتاء هذا العام، فيمكنك اعتماد عدة تصميمات من ديانا كرزون، حيث تألقت بفستان بنفسجي من المخمل المصمم بقصة ناعمة وزينته بطقم فاخر من الألماس الفضي، مع تسريحة مموجة للشعر ومكياج قوي ومميز، وفي الإطلالة الثانية اختارت فستانًا أسود مطرزًا بالذهبي والأزرق والأسود بأسلوب مميز، وتميز التصميم بذيله الناعم وأكمامه المنفوخة، وتجملت بمجوهرات فضية مزينة بحجر أبيض مع تسريحة ذيل الحصان والمكياج البني.

دينا كرزون بفستان سهرة شتوي

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تصاميم الفساتين المنفوشة بأسلوب ديانا كرزون

ديانا كرزون بفستان انثوي منفوش



تفضل الكثير من النساء اعتماد الفساتين المنفوشة لمظهر مميز وشبابي، ومنهن ديانا كرزون التي أطلت بفستان زهري منفوش مصمم بقماش شفاف في الجزء العلوي ومكسو بالتطريز المميز باللون الزهري، وتميز التصميم بأكمامه الواسعة الطويلة، ولمظهر أنثوي أكملت ديانا هذه الإطلالة بمكياج زهري قوي وتسريحة الشعر الويفي، وفي إطلالة مميزة ظهرت بفستان أبيض مصمم بنفشة ناعمة ومزين بكريستالات صغيرة ولامعة في الجزء العلوي، مع الريش الأبيض لخيار فريد من نوعه، وأكملته بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج قوي.

فستان سهرة منفوش من ديانا كرزون



ولخيار ثالث ارتدت فستانًا برونزيًّا مصممًا بقماشين مختلفين، تكسوه التطريزات الذهبية المميزة، وأكملت هذه الإطلالة من الناحية الجمالية بتسريحة الويفي للشعر ومكياج برونزي مميز.

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فساتين قصَّة الحورية من ديانا كرزون

فستان بقصة الحورية من ديانا كرزون



تلجأ الكثير من النساء إلى اعتماد الفساتين المصممة بقصة حورية البحر، أو ما يُعرف بقصة السمكة، وذلك لإبراز جمال قوامهن وأنوثته، كما تمتاز هذه القصة بكونها من القصّات التي لا تختفي صيحتها أبدًا في كل موسم، وعن ديانا كرزون فاعتمدت هذه القصة أكثر من مرة، ومنها تأنقت بفستان بيج مزين بتطريز الزهور والنقوش اللامعة ومصمم بأكمام مكشوفة ومنفوخة الأكتاف، لخيار مميز للمناسبات الضخمة، وأكملت مظهرها بمكياج قوي بدرجات اللون البرغندي، مع تسريحة الشعر المنسدل بطريقة مموجة.

ديانا كرزون بفستان مطرز بقصة الحورية



وفي خيار آخر نسقت فستانًا أخضر بقصة الحورية، جاء تصميمه بأسلوب محتشم ومزين ببروش فضي ضخم على الخصر، مع تسريحة الويفي للشعر الذي زينته بإكسسوار فضي، واختارت المكياج البرونزي لمظهر مميز.

