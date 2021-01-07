موديلات عبايات بليسيه موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 10:41 مساءً - تختلف صيحات الموضة في قطع الأزياء من يوم لآخر، ولأن العبايات من القطع التي تحرص الكثيرات من النساء العربيات على اقتنائها بأحدث الصيحات فلا بد أنك لاحظتِ ظهور التموجات والقماش البليسيه ضمن موضة العبايات لعام ٢٠٢١، لذا نلهمك عدة خيارات ونصائح ستظهرك بإطلالة عصرية وأنيقة بالعبايات البليسيه.



موديلات العبايات البليسيه

اطلالة اليوتيوبر ومدونة الموضة غيداء بالعباية البليسيه

تعود موضة البليسيه أو الكسرات الرقيقة والأنيقة إلى تفاصيل العبايات لهذا الموسم، وذلك عبر لمسات مبتكرة وساحرة، حيث تضفي هذه اللمسة الجمالية طابعًا مختلفًا إلى تصميمات العبايات وقَصَّاتها المختلفة، وتمنحك أسلوبًا أنيقًا غير مبالغ به، لذا يمكنك ارتداء عباية كاملة بالقماش البيليسي، أو اعتماده في منطقة محددة من العباية، ولنمنحك إطلالة تتناسب مع ذوق كل امرأة، سواء في الإطلالة العملية أو في السهرة من خلال اختيار موديل العباية.

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يمكنك الظهور بعباية كحلية مصممة بقماش البليسيه الكامل لإخفاء عيوب الجسم، ونسقيها مع إكسسوارات فضية أو بيضاء لليد، في حين يمكنك التأنق بعباية بليسيه بنية مصممة بأكمام ضيقة، واختاري حجابك بدرجة البيج المناسبة للون بشرتك، مع حذاء بدرجة محايدة أخرى كالأسود أو الأبيض، ولخيار مميز ارتدي عباية وحجابًا وفستانًا بدرجات مختلفة من أحد الألوان المواكبة للموسم كالأزرق أو الأحمر، ويمكنك كسر اللون باختيار إحدى القطع باللون الأبيض أو الرمادي، ولإطلالة مثالية يجب على صاحبات القوام الكمثريِّ أو المستطيل أو المثلث المقلوب اختيار اللون الأسود الملكي الذي تميل له جميع السيدات لإخفاء جميع العيوب والتقاسيم الموجودة في الجسم، ولصاحبات قوام الساعة الرملية، اعتمدي العباية البليسيه باللون الأحمر القاني؛ لتمنح جسمك منحنيات، وتضيف لك إطلالة مشرقة، أما بالنسبة للفتيات النحيلات فننصحهن باختيار موديل العباية البليسيه باللون الأزرق والوردي أو البيج؛ لأنه سيزيد من حجم جسمك، ويظهرك بالخيار الذي تحلمين به.

الفنانة ريم عبدالله بالعباية البليسيه

تميل الكثيرات من السيدات إلى اختيار العبايات في جميع المناسبات للحفاظ على الشخصية الشرقية وعلى المظهر المحتشم، لذلك جمعنا لك تشكيلة رائعة من العبايات بقَصَّات البليسيه والتموجات الرائجة في هذا الموسم، حيث أصبحت العباية البليسيه اختيارَ العديد من مدونات الموضة في الآونة الأخيرة لتمنحهن مظهرًا راقيًا مناسبًا لمختلف الأوقات والمناسبات، ومنه رصدنا لكِ أبرز تصميماتها، مع بعض النصائح التي ستمكِّنك من الظهور بإطلالة مثالية.