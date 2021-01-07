بعد شكوى والدها من ارتفاع أسعار مسحة كورونا: ياسمين صبري بتلاعب القطة في الجيم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارها الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، بعدما شارك بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر من خلاله عن إستيائه من ارتفاع قيمة تحليل مسحة كورونا بالمعامل الخاصة، حيث يصل سعرها إلى ألفي جنيه.

وكتب الدكتور أشرف صبري: «تحليل مسحة كورونا بـ2000 جنيه.. ولا يدخل ضمن أي كروت تخفيض!!».

ياسمين صبري بتلاعب القطة في الجيم

وعلى الجانب الآخر شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لقطة مصورة وهي تداعب قطتها داخل الجيم الخاص.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة، كان خلال صور جديدة عبر حسابها الشخصي على «الإنستجرام»، حيث ظهرت الفنانة وهي مرتدية جاكيت بلوني الأبيض والأسود، من توقيع دار أزياء «بالمان» الفرنسية، وبنطلون أسود جلد، يبلغ سعره 4895 دولارًا أمريكيًا، حيث بلغ سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، ظهرت مؤخرًان بصحبة زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، داخل اسطول سيارات، بفستان أسود متوسط الطول وضيق، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة، ومزين بخطوط بسيطة حول الصدر وقماشة سوداء من الشيفون الأسود، من توقيع مصممة أزياء الخليجية زينة زكي، ويصل سعر الفستان إلى 1800 درهم إماراتي، ما يعادل 7700 جنيه مصري، نقلًا عن الموقع الرسمي لمصممة الأزياء الخليجية. مع مكياج بسيط وشعر منسدل، فيما ظهر زوجها ببدلة مودرن قاتمة اللون.