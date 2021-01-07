عمرو دياب لا يتابع دينا الشربيني ويحتفظ بصورها.. «مكتفي بعياله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باتت علاقة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، محط أنظار متابعيهم، عقب انفصالهما عن بعض، بعد علاقة حب وإرتباط استمرت لأكثر من عامين، كللها الكثيرمن الظهور سويًا والصور الرومانسية، قبل أن يصطدم متابيعهم بانفصالهم عن بعضهما البعض.

وعلى الرغم من التزام الثنائي الصمت، دون تعقيب أو تعليق، لايزال جمهور الهضبة يبحث حول علاقتهما، مُرتقب ظهورهما سويًا مُجددًا.

وبالبحث عن قائمة المتابعين، التي يتابعها الفنان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وُجد إنه لا يتابع الفنانة دينا الشربيني، حيث إحتوت قائمة الأشخاص التي يتابعها على 9 أسماء فقط.

على رأسهم أبنائه الأربعة، فيتابع الهضبة عمرو دياب «جنى» و«كنزي» و«عبدالله» من زوجته الثانية زينة عاشور، و«نور» من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا.

وعلى الرغم من عدم متابعته للفنانة دينا الشربيني، إلا أنه لايزال محتفظ بصورهما سويًا، التي تنوعت بين ظهورهما في عدة مناسبات، ولحظات، أو التي تجمعهما في الكليب الشهير «أماكن السهر».

دينا الشربيني تتابع عمرو وعائلته

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني، لاتزال تتابع الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما إنها تتابع كل من اقترن بإسمه، على رأسهم بناته «جنا»، و«نور»، فضلًا عن متابعتها لزوجته زينة عاشور، وطليقته الفنانة شيرين رضا.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وكان انفصل الثنائي عن بعضهما البعض عقب علاقة ارتباط طويلة، وعادت الأحاديث حولهما من جديد، بعد ظهور الفنان في دبي مؤخرًا، ومن ثم ظهور أسرته الأولى ثم الفنانة دينا الشربيني.

وكانت مصادر مقربة من دينا الشربيني، أكدت لـ «الوطن» أن الفنانة سافرت لدبي، بالتزامن مع تواجد الهضبة للإمارات لإحياء حفل رأس السنة، في محاولة للتواصل مع عدد من أصدقائها المقربين، للتوسط في الصلح مع عمرو دياب.