مي العيدان تشارك صورة للفنان محمد متولي وابنته: واخده عيونه ونظرته (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للفنان الراحل محمد متولي، الذي توفي قبل 3 أعوام، وإبنته سمر، التي ظهرت في العديد من الأعمال الفنية.

وأردفقت الإعلامية تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: «صورة سمر إبنة الفنان محمد متولي الله يرحمه سبحان الله ماخذه عيونه ونظرته».

ولقيت الصورة التي شاركتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، إستحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «حلوة تشبه أبوها، واخدة حركة الأيد، واخدة كل شيء بس خشمها غير، حتى الضحكة تشبهه، الله يرحمه فنان كتير عظيم، نسخة منه، قمر، نفس الحركات والشكل كتير بتشبهه».

وكان سبق وأن ظهرت سمر في العديد من البرامج واللقاءات التلفزيونية، تحدثت خلالهم عن والدها الفنان الراحل، وكواليس حضورها تصوير مسرحية، «حزمني يا»، ومسلسل «زيزينيا»، مشيرة إلى أنها لم تكن تهوى التمثيل لكن كانت تستمتع بحضور كل الكواليس منذ صغرها.

وشاركت سمر في العديد من الأعمال الفنية فقد جمعها عمل تلفزيوني مع والدها الفنان الراحل، في مسلسل «فيفا أطاطا»، والذي قام ببطولته الفنان محمد سعد والفنانة إيمي سمير غانم.

يذكر أن محمد متولي، هو فنان مصري، ولد في شبين الكوم بالمنوفية وعاش في الإسكندرية ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية منذ فترة السبعينيات.

وكانت أول أعماله في السينما فيلم خلي بالك من زوزو، عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله المسلسلات : «أرابيسك، ليالى الحلمية، زيزينيا».

وتزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين هو ممثل موهوب ولعل ذلك قد تكشف بقوة بمشاركته في فيلم «سارق الفرح».