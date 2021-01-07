حقيقة خلع زوجة لأسنان زوجها بسبب خيانته لها .. «خدرته وشالتهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«القبض على طبيبة أسنان، بعدما قامت بتخدير زوجها وخلع أسنانه بعد اكتشاف خيانته الزوجية لها».. منشور بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، على الصفحات الرسمية لتغطية أخبار المحافظات، والمدن الإقليمية.

وعلى الفور بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتفاعلون مع المنشور الذي حقق رواجًا واسعًا، بين المتضامن مع الزوجة الطبيبة، مشيرين إلى أن ما فعلته هو رد فعل، وبين منتقد فعلها.

وبالبحث عن حقيقة القصة، وُجد إنها تعود لـ 9 أعوام مضت، تحديدًا في 2012، وإنها ترجع لسيدة بريطانية، تُدعى « آنا ماكوياك» قامت بخلع أسنان زوجها كاملة انتقاماً من خيانته لها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية حينها، فإن الطبيبة صاحبة الـ 34 عام، واجهت حكمًا بالسجن على الفور بسبب ما فعلته.

وبالعودة للتفاصيل، فإن زوج الطبيبة «ماريك أولسزيوسكي» توجه إلى عيادتها بعد أيام قليلة من انفصاله عنها بسبب الخيانة، وعلى الفور، إنتهزت الزوجة الأمر وقامت بإعطاءه جرعة تخدير طويلة المدى، لتقوم بنزع أسنانه بشكل كامل، انتقامًا منه.

وقامت الطبيبة بلف رأسه وفكيه لمنعه من فتح فمه، وخدعته بإنه يعاني من مشاكل أخرى ومن المفترض أن يتوجه لمختص غيرها.

وبحسب المصدر، صرحت الطبيبة قائلة: «حاولت أن أكون مهنيّة وأن أفصل عملي عن مشاعري لكنني عندما رأيته مستلقياً أمامي قلت فقط.. تبّاً!»، وتابع الزوج: «شعرت أن شيئاً ما ليس على ما يرام لأنني عندما استيقظت من التخدير لم أشعر بأي سن، لكن عندما ذهبت إلى المنزل ونظرت في المرآة لم أصدّق أبداً.. لقد أفرغت فمي من الأسنان».

وأشار الزوج حينها، إن صديقته الجديدة تركته بسبب مظهره الجديد، وإنه من المؤكد سيدفع العديد من الأموال لزرع أسنان مُجددًا.