تحذيرات من التناول المفرط لهذه الفيتامينات أثناء الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص الكثير من الأشخاص خلال تلك الفترة، وبخاصة ممن أصيبوا بفيروس كورونا على تناول الفيتامينات دون استشارة طبيب، بهدف العلاج أو الوقاية من الفيروس، دون علم منهم أن لتلك الفيتامينات نسب معينة يحتاجها الجسم، وحال زيادتها تعرضهم لمشاكل صحية.

واستعرض "الخليج 365" آراء بعض الأطباء المختصين حول تناول الفيتامينات أثناء الإصابة بفيروس كورونا وآثارها الجانبية.

آثار جانبية للجرعات الزائدة.. والطعام الصحي بديلًا

من جهته شدد دكتور أحمد عبد القوي، استشاري الأمراض الباطنة، على ضرورة أن يتبع مريض كورونا بروتوكول وزارة الصحة ويلتزم بنسب الفيتامينات الموضوعة فيه، مؤكدًا أن تناول الفيتامينات بكثرة مضر لصحة الفرد.

وأضاف عبد القوي لـ"الخليج 365" أن الجرعات التعويضية التي يحددها الطبيب ليس منها أي مشكلة أو تأثير على صحة الشخص، لكن بعض الأشخاص خاصة خلال فترة انتشار كورونا يتناولون الفيتامينات بكثرة، بسبب رعبهم من الإصابة بالفيروس، ما يعرضهم لحدوث آثار جانبية سلبية.

وأشار إلى أن تناول جرعة زائدة من الزنك قد يسبب السخونية وتغير بحاسة التذوق، بينما الجرعة الزائدة من الماغنسيوم تسبب ضيقا بالتنفس واسهالا وضعفا بالعضلات، أما فيتامين C فالجرعة الزائدة منه تسبب اسهال وتشنجات بالبطن، وكذلك فيتامين D الجرعة الزائدة منه تسبب فقدان بالشهية وفقدان الوزن وضعف العضلات.

وأوصى عبد القوي بتعويض تلك الفيتامينات بالنوم الصحي وتناول الطعام الصحي، مؤكدًا أنه المصدر الأصلي للفيتامينات والأصح لمنحها الجسم كمية الفيتامينات الربانية الكاملة، والجسم يأخذ منها احتياجه بينما في الأدوية قد تمنح الجسم نسب ليس في حاجة لها.

الإضرار بوظائف الكلى والكبد

ويوضح الدكتور أمجد الحداد- استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك أنواع من الفيتامينات لا يجب تناولها دون استشارة الطبيب خاصة إذا كانت نسبتها لدى الشخص معتدلة، منوهًا إلى أنها قد تعرضه إلى آثار جانبية.

وأوضح الحداد لـ"الخليج 365" أن البعض اهتموا مؤخرًا بتناول الفيتامينات وشرائها من الصيدليات دون استشارة طبيب، بهدف الوقاية من كورونا، محذرًا من أن ذلك يسبب لهم أضرار صحية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن فيتامين سي إذا زاد عن نسبته التي يحتاجها الشخص، قد يعرضه إلى مشاكل كالنقرس والأملاح الزائدة، إضافة إلى فيتامينات (الزنك- D- B)، استخدامهم المفرط يعرض الشخص لزيادة معدلاتها في الدم، ما يؤثر على الكلى والكبد.

وأوضح الحداد أن الشخص المصاب يحتاج إلى زيادة نسبة تلك الفيتامينات، فيتناولها من بجرعات عالية من خلال الأدوية أثناء فترة إصابته بالفيروس، لكن يكون ذلك من خلال إشراف طبي.

ونصح باستخدام الفيتامينات الطبيعية الموجودة بالخضروات والفاكهة والبقوليات.

طبيبة: لا يجوز تناولها عشوائيا خلال انتشار كورونا

كانت مديرة مركز تصحيح المناعة ليودميلا لابا، صرحت بأن تناول الفيتامينات عشوائيا يشكل خطورة أثناء الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، فتجعل العدوى أقوى فقط، ولا يسرع من عملية الشفاء.

وقالت: "الفيروسات تحب الفيتامينات، إذا مرض الإنسان، فأنا أعتقد أنه لا داعي لتناوله الفيتامينات على الإطلاق، لأننا بذلك ندعم المرض، لأن الفيروسات تحصل على الطاقة من الفيتامينات، وبالطبع، هذا ينطبق أيضا على فيروس كورونا"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.