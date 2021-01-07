كورونا اليوم: الكشف عن معلومات حول السلالة الجديدة.. وتفشي الفيروس في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا، هانز كلوغ، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

وقال كلوغ في تصريح صحفي عبر الانترنت: "مثل جميع الفيروسات، تغير فيروس COVID-19 المنتشر بمرور الوقت، أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق"، مضيفا أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي اكتشفت فيها هذه السلالة الجديدة للفيروس.

وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب، مضيفًا أن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، وأن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

الصين تفرض إغلاق على مدينة شيجياتشوانغ وسط تفشي فيروس كورونا

قال مسؤول في مدينة شيجياتشوانغ الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم إن السلطات منعت كافة السكان من مغادرة المدينة ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، ذلك بعد أن سجلت الصين اليوم الخميس أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال أكثر من خمسة أشهر.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63، مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة، بحسب ما نشر روسيا اليوم.

أظهرت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء بشكل عابر، مؤكدة أن الإجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامات يمكن أن تحافظ على سلامة الأشخاص.

ووفقًا لموقع timesofindia أجريت الدراسة من قبل مركز CSIR للبيولوجيا الخلوية والجزيئية (CCMB) في المدينة ومعهد CSIR للتكنولوجيا الميكروبية (IMTech)، بالهند، والتي قالت إن العلماء عملوا مع مستشفيات، ثلاثة في حيدر أباد وثلاثة في شانديغار - لمعرفة ما إذا كان يمكن العثور على جزيئات الفيروس في عينات الهواء في أجنحة المستشفى.

دراسة حديثة.. كورونا ينتشر عبر الهواء

أظهرت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء بشكل عابر، مؤكدة أن الإجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامات يمكن أن تحافظ على سلامة الأشخاص.

وأجريت الدراسة من قبل مركز CSIR للبيولوجيا الخلوية والجزيئية (CCMB) في المدينة ومعهد CSIR للتكنولوجيا الميكروبية (IMTech)، بالهند، والتي قالت إن العلماء عملوا مع مستشفيات، ثلاثة في حيدر أباد وثلاثة في شانديغار - لمعرفة ما إذا كان يمكن العثور على جزيئات الفيروس في عينات الهواء في أجنحة المستشفى.

وقال الباحثون إنهم استخدموا جهاز أخذ عينات هواء يمكنه جمع جزيئات الفيروس، ثم بحثوا عن وجودها باستخدام RT-PCR، وأوضحت الدراسة أنه تم العثور على الفيروس في عينات الهواء من أجنحة عزل كورونا من المستشفيات ولكن ليس من أجنحة غير أخرى، ما يشير إلى أن ترسيم حدود مناطق المستشفيات يعد استراتيجية فعالة، وفقًا لموقع timesofindia.