بعد إخلاء سبيل ابنتها.. نهى العمروسي في رسالة لمحاميها: «كنت اب لنازلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة شكر وعرفان وجهتها الفنانة نهى العمروسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، «فيسبوك»، لمحاميها طارق العوضي، بعد الإفراج عن ابنتها نازلي، في قضية «فيرمونت»، تلك القضية التي هزت الرأي العام.

وكتبت الفنانة رسالة عبر حسابها، قالت من خلالها، «أولا الحمد و الشكر لله من هنا لآخر نفس في حياتي، ثانيا وثالثا ورابعا شكرا للأستاذ العظيم والقلب الكبير احسن واخلص واجمد محامي في مصر طارق العوضي اللي كان أب لنازلي مش بس محاميها».

وتابعت الفنانة خلال منشورها، قائلةً: «كان سند و ضهر لينا، شكراً على مجهودك الرائع وتفانيك و إخلاصك النادر، شكرا على إنسانيتك العالية ،شكرا استاذ طارق على كل الحاجات الكتير اللي مش هاقدر أعدها».

وأشارت نهى العمروسي عن المجهود الكبير الذي بذله المحامي، في قضية ابنتها، قائلةً« شكراً إنك إستحملتني بتوتري المستمر، شكرا على الأمان اللي حسسته لنازلي بنتي في محبسها شكرا يا طارق لآخر نفس فيا».

قضية فيرمونت

جريمة من أخطر جرائم الإغتصاب، تعرضت لها فتاة عام 2014، قبل 7 سنوات، على يد 7 شباب، قاموا بالإعتداء عليها جنسيًا ومن ثم قاموا بتوثيق أحداثها بهواتفهم المحمولة، بغرض تهديد الضحية لضمان صمتها، فضلا على تدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها، والتي عُرفت اعلاميًا باسم «فتاة الفيرمونت».

العديد من الأسماء تورطوا بهذة الجريمة، وكانت من بينهم إبنة الفنانة نهى العمروسي، نازلي مصطفى، لتظل محبوسة على ذمة التحقيقات التي أمر النائب العام بفتحها في أغسطس الماضي، حتى أمرت النيابة العامة، بالأمس بإخلاء سبيلها.

ونازلي مصطفى كريم هي الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي، والدها الفنان مصطفى كريم، الذي توفى في عمر مبكر بعد إصابته بالسرطان، كانت نازلي نادرة الظهور مع والدتها الفنانة نهى العمروسي، التي تحمل الكثير من ملامحها.