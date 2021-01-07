مواصفات فتى أحلام منة فضالي: مجنون ومطرقع وبيحب ماما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة منة فضالي عن أكثر القرارات التي ندمت عليها في حياتها، وهو تفضيلها للفن عن تكوين حياة أسرية.

وأوضحت «منة» خلال لقائها في برنامج «صدى الملاعب» مع مصطفى الآغا المذاع على قناة «MBC»، أنها كانت متسرعة وقت تفضيلها للفن على حياتها الأسرية: «كنت متسرعة والأسرة أهم من الفن .. ممكن أخلف في سن صغير أحسن ما أخلف في سن كبير، لو رجع بيا الزمن كنت هوافق على الزواج وأسيب الشغل».

وتابعت «منة» في الحديث عن مواصفات فتى أحلامها: «يكون مجنون ومطرقع.. عشان ساعات بكون عاوزة أسافر دلوقتي أو أخرج دلوقتي .. أو ممكن أكل كشري 3 الفجر.. ويكون كريم عشان أنا مبذرة».

وإستطردت منة فضالي عن فتى أحلامها: «مش شرط يكون غني .. بس يكون مقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت والأهم من دا كله يكون أنه بيحترمني ويحبني ويحب ماما».

وأوضحت «منة» أن تجاربها السابقة كانت خاطئة: «أنا حظي وحش أو بختار غلط.. أصل أنا رومانسية وحبيبة أوي وعشان كدا بروح في داهية».

منة فضالي وشيما الحاج

يذكر أن الفنانة منة فضالي تنشغل حاليًا في تصوير مسلسلها الجديد «سكن البنات»، وشهدت الكواليس حالة من الاحتقان بين الفنانتين منة فضالي وشيما الحاج، إذ تتجاهل الأولى وجود «شيما» خلال التصوير، بسبب أزمة الفيديوهات الفاضحة المسربة لها.

وكانت مصادر كشفت لـ«الوطن»، عن أن الفنانة منة فضالي، ترفض التواجد في الأماكن التي تتواجد فيها «شيما»، بالإضافة إلى تغيبها عن حفل عيد ميلادها الأخير الذي احتفلت به مؤخرًا خلال تصوير العمل.