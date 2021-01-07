إطلالات اليوم: درة بمكياج ترابي وبليزر.. وصبا مبارك كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام أمين سويت شيرت باللون الأوف وايت مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

-منة فضالي:

أما الفنانة منة فضالي فظهرت في صورة نشرتها بـ"إنستجرام"، ببليزر باللون الأسود، ونسقت أسفله توب باللون الأسود مع بنطلون باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-درة:

وفي أحدث صورة للفنانة درة عبر "إنستجرام"، طلّت ببليزر باللون الأوف وايت ونسقت أسفله توب باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- هاجر أحمد:

طلّت الفنانة هاجر أحمد في صورة نشرتها عبر "إنستجرام"، بسويت شيرت باللون الأسود ونسقت أسفله تيشرت بنفس اللون مع بنطلون جينيز فاتح واسكارف باللون الكاشمير وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا.

-دينا فؤاد:

كما ارتدت الفنانة دينا فؤاد بلوزة باللون الكحلي مع جاكيت فرو كت باللون الأسود وبنطلون جلد باللون الأسود واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

-صبا مبارك:

وارتدت الفنانة صبا مبارك تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا، وذلك خلال ظهورها عبر "إنستجرام".