عرض جديد يضرب الأطفال المصابين بكورونا.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في ظل استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع أيضًا عدد حالات الإصابة بالفيروس لدى الأطفال، وقد كشف الأطباء في مستشفى رادي للأطفال، في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود ارتفاع كبير في عدد حالات متلازمة الالتهاب المتعدد MIS-C بين الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وفقًا لموقع " timesofindia".

ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C)؟

وينقل الموقع عن الخبراء أنه على الرغم من أن الأطفال أقل عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، إلا أن التقارير الأخيرة أشارت إلى زيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال المصابين بكورونا، ووفقًا للبحث، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).

وبالرغم من أن معظم الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد عانوا من أعراض خفيفة فقط، فإن الأطفال الذين أصيبوا بحالة متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أصيبوا بالتهاب حاد في أعضاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي، الدماغ أو الجلد أو العينين.

أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال

قد تظهر على الطفل المصاب بفيروس كورونا الذي تطور معه الأمر بالإصابة بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) أعراضًا مختلفة بخلاف العلامات الأكثر شيوعًا لكورونا. ومن بين تلك الأعراض التي يجب الانتباه إليها.

- حمى لا تزول لأكثر من يومين.

- وجع بطن

- إسهال أو قيء

- طفح جلدي أو تغيرات في لون الجلد

- صعوبة في التنفس

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، منذ مايو، كان هناك أكثر من 1200 حالة من متلازمة الالتهاب المتعدد على مستوى البلاد، و 23 حالة وفاة.

ونظرًا إلى الارتفاع في عدد الحالات في مستشفى رادي للأطفال، قالت الدكتورة جين بيرنز، مديرة عيادة مرض كاواساكي في رادي: "إننا نشهد تقاطرًا ثابتًا من الحالات القادمة.. إنها أكثر بكثير مما رأيناه في سبتمبر وأغسطس".