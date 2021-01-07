إلقاء الأطفال حديثي الولادة بالشوارع يتصدر 2021 بقوة: 3 رضع وجثة في 7 أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيس بلاستيك أسود ملقى بأحد شوارع قرية عزبة البوصة في قنا، للوهلة الأولى تظن أنه مجرد كيس يحوي قمامة أو بعض النفايات، لكن الصوت الصادر منه يكشف عن مفاجأة صادمة، إذ عثر بداخله على رضيع حديث الولادة على قيد الحياة.

عثر أهالي عزبة البوصة بمركز أبوتشت، على الطفل صباح اليوم، قرب موقف سيارات الأجرة، وأخطرت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف، ونقل الرضيع إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وتكثف المباحث لجهودها لكشف ملابسات الواقعة.

مشهد العثور على رضيع ملقى في الشارع، لم يكن الأول، فمن فترة لأخرى يكتشف المارة طفلا حديث الولادة، تركه أهله معدومي الرحمة، لأسباب مجهولة، إما حيا أو ميتا، بجوار أكوام القمامة أو أمام المساجد، أو غيرها من الأماكن، إلا أن تلك الظاهرة المؤسفة، عادت لتفرض نفسها بقوة مع بداية عام 2021.

رضيع ملقى على الصحراوي بنجع حمادي

يوم 2 يناير الجاري، عثر أهالي قرية «البركة»، بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، على رضيع على قيد الحياة ملقى على الطريق الصحراوي في دائرة المركز، وأخطر الأهالي الجهات الأمنية المختصة، ونقل الطفل إلى أحد المراكز الطبية لتقديم الرعاية اللازمة.

رضيعة في جبال مرسى علم

قبل 3 أيام، عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة مرسى علم، على طفلة حديثة الولادة في المناطق الجبلية على الطريق الرئيسي بالمدينة، وعلى الفور تم إيداع الرضيعة في الحضانة بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجاري كشف ملابسات الواقعة، بعد تحرير محضر رسمي.

جثة رضيع في مقابر أسيوط

في مركز صدفا بمحافظة أسيوط، عثر الأهالي يوم 5 يناير الجاري، على جثة رضيع حديث الولادة في المقابر، وانتقل على الفور، فريق من مباحث المركز والإسعاف، واتضح أن الجثة تعود لرضيع عمره يوم، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.