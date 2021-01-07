مكياج البشرة السمراء... إليك أجمل الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 03:41 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي تناسب البشرة السمراء، إلا أن هناك ألوان ظلال عيون وأحمر شفاه تتناغم بشكل خاص مع هذه البشرة تحديداً، حيث تجعلها مضيئة وأفتح وأكثر إشراقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل أفكار المكياج لتستوحي منها أفضل مكياج للبشرة السمراء.



مكياج عيون غليتر وروج نيود

مكياج عيون غليتر وروج نيود



يشكل مكياج العيون الغليتر من أفضل أساليب المكياج للبشرة السمراء، كونه يضيء العينين والبشرة ويجعلها تبدو أفتح وأكثر توهجاً. وهو مكياج مناسب جداً للمناسبات والسهرات. طبقي ظل العين الفضي الغليتر بشكل واضح عند مدمع العين، ورصعي الجفن العلوي بحبات الشواروفسكي البراقة، واحرصي على اعتماد الروج النيود.

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مكياج بألوان دافئة

مكياج بألوان دافئة



تبدو ظلال العيون الأكثر دفئاً مذهلة على البشرة السمراء، لذلك لا تترددي في اعتماد مكياج عيون سموكي ناعم بألوان دافئة مثل البني أو البيج أو البرونزي، وبلمسة لامعة، بحيث تدمجينها سوياً بأسلوب متقن لتظليل العين بأسلوب السموكي. أما الروج فاعتمديه لامعاً باللون النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج شفاه غليتر

مكياج شفاه غليتر



تُعتبر الشفاه الغليتر من أبرز صيحات المكياج الرائجة حالياً، وهي ملائمة بشكل خاص لذوات البشرة السمراء. اعتمديه بألوان جريئة لإبراز شفتيك بطريقة أنثوية تلفت الأنظار إليك، مثل الأحمر بدرجاته المختلفة والبرقوقي والبرغندي. على أن تعتمدي الى جانبه مكياج عيون بألوان فاتحة.

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مكياج عيون أخضر زمردي

مكياج عيون أخضر زمردي



الأخضر الزمري أحد أفضل ألوان مكياج العيون التي تتناغم مع البشرة السمراء، وبالإمكان اعتماده في مختلف الأوقات. اعتمديه مع لمسة من ظل العين الأصفر والرموش الاصطناعية الكثيفة. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون النيود الداكن بلمسة لامعة قليلاً.

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مكياج سموكي زهري

مكياج سموكي زهري



إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء، فلا تبخلي في استخدام الألوان الزاهية على عينيك، كونها تمنح بشرتك الإشراقة والحيوية. لذلك يشكل المكياج الدخاني بتدرجات الزهري والبنفسجي خياراً رائعاً لك. واعتمدي الى جانبه أحمر الشفاه العنابي الداكن، والبلاش الوردي الذي يوفر للبشرة السمراء الإشراقة والتوهج.

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مكياج نيود بلمسة ذهبية لامعة

مكياج نيود بلمسة ذهبية لامعة



يبدو النيود بتدرجاته المختلفة رائعاً على البشرة السمراء، خصوصاً عند إقرانه بأي ظل من ظلال العيون اللامعة. استخدمي تدرجات النيود للحصول على مكياج سموكي ناعم، من ثم أضيفي لمسة براقة على عينيك باستخدام الظل الذهبي أو البيج.

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