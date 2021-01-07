أهم النصائح لتحافظي على صحة أظافرك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 03:41 مساءً - تعتبر أظافر السيدة مرآة لأناقتها، لذا يجب أن تكون نظيفة وجذابة. وهذا لا يعني فقط أن تكون مزيّنة بأجمل ألوان الطلاء أو الرسومات.. بل إن نظافة الأظافر وصحتها هي الأساس. ولكي تحافظي على جمال أظافرك وصحتها، عليك أن تتبعي بعض الإرشادات والنصائح العملية التي ستحميها من التلف والتقصف.

خطوات العناية بالأظافر :

خطوات العناية بالأظافر



1- تجنبي قضم أظافرك، لأن هذا الأمر لن يؤثر فقط على مظهرها بل سيضعفها ويجعلها تبدو هشة. كما أن احتكاك أصابع اليد باللعاب سينقل الأوساخ والجراثيم منها إلى فمك. وإذا كنت تقومين بهذا الأمر بشكل لا إرادي بإمكانك أن تضعي طلاء أظافر ذات رائحة قوية أو طعم كريه يساعدك في التوقّف عن قضمها.

2- مشكلة الجفاف تهدّد أظافرك كما تهدّد بشرتك تماماً. ولأن الأظافر حساسة جداً وتميل إلى التقصّف بسهولة، عليك أن تحافظي على مرونتها من خلال استخدام مستحضرات خاصة بالعناية بالأظافر سواء بتركيبة الكريم أو الزيوت.

3- قلّمي أظافرك مرة في الأسبوع. فالأظافر مثل الشعر، عليك أن تقصي أطرافه كل فترة كي ينمو بشكل أسرع. وكذلك الأظافر، عليك تقليمها أسبوعياً لتساعديها على النموّ.

4- استخدمي طلاء أساس للأظافر قبل وضع الطلاء الملوّن لحمايتها، أو بإمكانك أن تستخدمي برايمر الأظافر وهو مستحضر جديد يحتوي على فيتامينات مغذية للأظافر بالإضافة إلى حمايتها من الطلاء.

5- لا تستخدمي مزيل طلاء يحتوي على مادة الأسيتون لأن هذه الأخيرة تؤدي إلى تلف الظفر والجلد المحيط به، كما أنه يؤدي إلى جفافها وبالتالي تصبح سهلة الكسر.

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