كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 03:41 مساءً - لا تستطيع أي امرأة الاستغناء عن العطور في حياتها اليومية، فهي تزيد من جاذبيتها وتُكمل إطلالتها.

وجرت العادة أن يتم شراء العطور سواء كانت العطور الفرنسية أو العطور العربية أو غيرها من العطور من محلات بيع العطور، التي تقوم ببيع العطور أو صناعتها.

ولكن هل فكرتي يوماً في عمل عطرك المُفضل في المنزل؟

الأمر ليس بالصعوبة التي تعتقدينها، فكل ما ستحتاجينه هو مكونات بسيطة يُمكن شرائها واتباع بعض الخطوات البسيطة لعمل عطركِ المفضل بالمنزل:

وفي السطور التالية، ستتعرفين على طريقة عمل العطور الفرنسية في المنزل:



أولاً: الأدوات المُستخدمة في صناعة العطور الفرنسية

صناعة العطور الفرنسية



1-زجاجة عطر فارغة، ويُمكنك شرائها من أحد محلات بيع أو صناعة العطور، ومن المفضل عدم استخدام زجاجة عطر سبق استخدامها، حتى لا تختلط الروائح معاً، مما قد يؤثر على الرائحة النهائية للعطر.

2- كمية مناسبة من أي عطر فرنسي تُفضلينه، ويُفضل أن يكون هذا العطر مركزاً.

3-زجاجة من الكحول الأبيض، وهو متوفر في الصيدليات.

4-جلسرين سائل.

5-حقنة بسعة 5 مللي لتعبئة المكونات بالنسب المطلوبة قبل خلطها.

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ثانياً: خطوات عمل العطور الفرنسية في المنزل

العطور الفرنسية



1-امزجي 3 مللي من الكحول الأبيض إلى 20 مللي من العطر الفرنسي المركز الذي وقع اختياركِ عليه.

2-ضعي الكحول مع العطر المركز في الزجاجة وقومي برجها جيداً لمدة دقيقة.

3-أضيفي 1 مللي من الجلسرين السائل إلى الخليط لتثيبت رائحة العطر، ثم قومي برج الزجاجة جيداً مرة أخرى لمدة دقيقة.

4-ضعي الزجاجة داخل قطعة من القماش باللون الداكن، وتأكدي من بقائها بعيداً عن الضوء وأشعة الشمس حتى لا يتأثر ثبات العطر.

5-ضعي الزجاجة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن يومين، حتى يتم تعتيق العطر لضمان ثباته وتركيزه لأطول فترة.

6-لرائحة أكثر قوة وجاذبية، يُمكنكِ في النهاية إضافة عدة نقاط من العنبر السائل إلى المزيج ورج الزجاجة جيداً لمرة أخيرة.

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