هل تتخلّين عن الجينز في خزانة ملابسك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 03:41 مساءً - يعتبر الجينز من القطع الأساسية والعملية لمختلف الأوقات والفصول، والتي يمكن لكل سيدة الاستثمار فيها وارتداؤها طوال الأشهر الباردة، فعند النظر إلى خزانة الملابس الخاصة بها من الصعب أو من النادر ألا نجد قطعة أساسية من الجينز متوافرة بها، فإلى جانب العشق الذي لا ينتهي لقطع الجينز المتنوّعة والعديدة فهو على اختلاف موديلاته وتصميماته من القطع المناسبة التي لا غنى عنها طوال الحياة اليومية.



الموديلات العصرية الأنيقة

جينز من سيلين Celine

لفترة قريبة كان استخدام الجينز محصوراً بعض الشيء في السراويل والتي يتم تنسيقها مع العديد من القطع الأخرى، سواء عند الذهاب إلى الجامعة أو العمل وأحيانًا تستعين به الكثير من الفتيات في السهرات الليلية مع البلوزات أو القطع اللامعة.

تنورة جينز من توم فورد Tom Ford

إلا أن هذا الموسم عاد استخدام الجينز في الكثير من الموديلات العصرية الأنيقة، والمميّز به أنه مناسب لكل الفصول، ومعه بدأت الغالبية من النساء بالبحث عن موديلات عملية عصرية أنيقة تناسبها في مختلف المراحل العمرية وفي مختلف المناسبات.

جينز من براندون ماكسويل Brandon Maxwell

أنت بحاجة دائماً إلى ملابس ذات مواصفات خاصة لا تسبّب الحرارة للجسم، وفي الوقت نفسه تحميه من التقلّبات المناخية والبرودة المفاجئة للطقس، والجينز كفيل بالقيام بهذا غير أنه يجعل السيدة تبدو أكثر شبابًا، حيوية وعصرية.

جينز من زاديج أند فولتير Zadig&Voltaire

في ظل وجود العديد من قطع الجينز التي لا غنى عنها بالنسبة لكل سيدة وفتاة، فلم لا يتم الاستفادة من الجينز بموديلاته المتعددة في فصل الخريف بطريقة كاجوال، وكيفية تنسيقه مع مختلف الموديلات والأوقات اليومية، منها القمصان الجينز سواء الطويلة التي تصل إلى الركبتين أو تلك القصيرة من القطع الأساسية، خاصة وأن خامة القمصان الجينز تكون عادة متوسطة وتناسب مختلف الأجواء، يمكن تنسيق القميص الطويل مع بنطلون ملوّن وإرتداؤه مع حذاء رياضي لإطلالة عصرية أنيقة.

جينز من إيترو Etro

كما يمكن للفتاة وللسيدة اقتناء قميص جينز قصير وتنسيقه مع تنورة ذات الكسرات المتعدّدة أو تلك الكاروهات الرائجة لإطلالة عملية جذّابة.

ولإطلالة عصرية أنيقة لا بدّ من اختيار الجاكيت الجينز الطويلة فهي تناسب كافة الأجسام وتخفي الكثير من العيوب والامتلاءات، فهي عملية للغاية يمكن اعتمادها في الإطلالة الجامعية مع سروال جينز أو سروال ملوّن مع تيشيرت مطبوع، قميص كلاسيكي وحذاء رياضي.

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جمبسوت الجينز الكاجوال

جينز من ديسكوارد2 dsquared2

ساد خلال هذا العام الانتشار الواسع الذي حققته موديلات الجمبسوت الكاجوال والكلاسيكي حيث يمكن الاستعانة بهذا الموديل في الكثير من الأوقات وخلال المشاوير اليومية، وقد تميّز بأكمام طويلة وسروال واسع بأزرار من الجزء العلوي وحزام من الخصر، يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي وحقيبة وسط أو ظهر.

جينز واسع من كلوي Chloe

أما سراويل الجينز الواسعة فهي تتصدّر السراويل الواسعة ولاسيما موديلات الجينز موضة هذا الخريف بشكل كبير لأنها مريحة للغاية عند الحركة والجلوس، بالإضافة الى كونها عملية حيث يمكن تنسيق العديد من الموديلات معها مثل ارتداء الجاكيت القصيرة الملوّنة، وأيضًا التيشيرت المطبوعة أو أي قميص أو بلوزة، بالإضافة الى أنها تناسب كافة الفئات والمحجبات وغير المحجبات، لكونها محتشمة لا تبرز معالم الجسم وأنيقة في الوقت نفسه.

جينز من فيرساتشي Versace

واخيراً، لا شك أن الجينز قطعة أساسية في كل فصل، ولكن تضيف الموضة إليه بعض اللمسات العصرية، ويعدّ الجينز الأزرق الداكن الاختيار الأمثل لفصل الشتاء، كما أنه لم يعد مقتصراً على السروال فحسب، بل برزت الفساتين والجمبسوت بموديلات مختلفة، كلها من الجينز الأزرق الداكن.

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