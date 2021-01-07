تنسيقات عصرية من مصمّمة الأزياء المحجبة رؤى الموالي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 03:41 مساءً - تتميز مدونة الموضة رؤى الموالي بأناقتها وقدرتها على تنسيق مختلف درجات الألوان والتصميمات بطريقة أنثوية جذابة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تنسيق أجمل إطلالات شتوية للمحجبات من وحي رؤى الموالي، لتستوحي منها إطلالتك المناسبة:



تنسيق المعطف الطويل مع الفستان الشتوي

تنسيق المعطف مع الفستان من رؤى الموالي



في إطلالة شتوية أنيقة، نسقت رؤى الموالي المعطف الطويل باللون الجملي، مع فستان شتوي بتصميم البليسيه باللون البيج الباستيل.

واعتمدت رؤى الموالي مع إطلالتها بوت جلد ذي رقبة قصيرة باللون النبيتي، وإسكارف وشنطة يد من الجلد بنفس لون البوت، إضافة إلى توربان يجمع بين اللونين النبيتي والبيج.

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تنسيق المعطف الكاروهات مع الأزياء الشتوية

رؤى الموالي بمعطف كاروهات





في هذه الإطلالة الأنيقة، نسقت رؤى الموالي المعطف الكاروهات الطويل باللونين الأسود والأبيض، مع فستان ضيق طويل باللون البني الداكن.

واعتمدت رؤى الموالي حذاء بوت ذي رقبة قصيرة وأربطة أمامية، مصمماً الجلد الأسود، مع حقيبة يد صغيرة بنفس اللون، وتوربان أسود.

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تنسيق التنورة مع الإطلالات الشتوية

رؤى الموالي ببلوفر مع تنورة وبوت قصير



تناسب هذه الإطلالة الخروجات النهارية، سواء في العمل أو الجامعة، حيث نسقت رؤى الموالي بلوفر باللون البيج الباستيل بتصميم أوفر سايز، مع تنورة سوداء قصيرة بتصميم A Line، وسكارف باللون السيمون الباستيل.

واعتمدت رؤى الموالي مع إطلالتها، حقيبة يد من الجلد الأسود، وبوت ذي رقبة قصيرة وأربطة أمامية بنفس لون الحقيبة، إضافة توربان أسود.

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تنسيق الإطلالة الرياضية في الشتاء

رؤى الموالي بإطلالة رياضية





تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد الإطلالات الرياضية في بعض المشاوير السريعة، وليس فقط أثناء ممارسة الرياضة، لذلك نسقت رؤى الموالي إطلالة شتوية ورياضية أنيقة، باعتماد بنطلون ضيق من ماركة Adidas، مع حذاء رياضي أبيض من نفس الماركة.

وحتى تكون الإطلالة الرياضية أكثر عملية، اعتمدت رؤى الموالي قميصاً باللون الأبيض، مع عباية سوداء مفتوحة، وإيشارب بنفس لون العباية.

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تنسيق الألوان الباستيل في الإطلالات الشتوية

رؤى الموالي بمعطف أوف وايت





حققت الألوان الباستيل رواجاً في عالم الأزياء في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الكثير من الفتيات تُفضلن اعتمادها في مختلف الإطلالات والمناسبات.

وفي إطلالة شتوية ناعمة بدرجات ألوان الباستيل، نسقت رؤى الموالي فستان طويل باللون البيج الباستيل، مع معطف شتوي طويل بنفس اللون.

واعتمدت رؤى الموالي مع إطلالتها بنطلون ضيق بالون الأسود، وحقيبة يد وتوربان بنفس اللون، إضافة إلى توب أسود ذي رقبة عالية، ارتدته أسفل الفستان، ليناسب إطلالتها الشتوية.