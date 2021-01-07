أول صورة لـ حازم إيهاب ومنة داغر من شهر العسل: كاجوال ورومانسي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صورة رومانسية، تجمع الفنان حازم إيهاب، بزوجته منة داغر، خلال احتفالهما بشهر العسل، بعد عدة أيام من زفافهما، شاركها الزوج على خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حازم إيهاب، يحتضن زوجته، ويرتدي أزياء شتوية باللون الأحمر، فيما أطلت العروس بملابس كاجوال من الجينز، ومكياج بسيط، مع اعتمادها على تسريحة شعر انسيابية.

كواليس حفل زفاف حازم إيهاب ومنة داغر

كان الفنان حازم إيهاب، تصدر محرك البحث جوجل، بعد ساعات من زفافه، على منة داغر، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر الثنائي صورا من عقد القران وحفل الزفاف، نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محققة آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «عملتي إيه في حياتك يا بنتي علشان ده يبقى جوزك وده يبقى أخوكي وده المأذون»، ليعيد حازم إيهاب نشر التعليق عبر حسابه على «فيسبوك»، معلقا: «قل أعوذ برب الفلق يا شيخة».

يشار إلى أن الفنان حازم إيهاب، احتفل بزفافه على منة داغر، عقب ما يقرب 7 أشهر على إعلان خطبتهما، في حفل صغير اقتصر على الأصدقاء والأقارب، وحرص حينها الثنائي على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

أطلت العروس منة داغر في حفل زفافها بفستانين باللون الأبيض، الأول تميز بالسيرما البيضاء، فضلا عن أنه ضيق وشفاف من منطقتي البطن والظهر، أما الثاني تميز بكرانيش من التل، واسعة ومنفوشة.