عبد الله رشدي «مبيفوتش تريند»: هاجم رانيا يوسف وتضامن مع أحمد زاهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرف بإثارته للجدل بتصريحاته وأحاديثه المختلفة، وحبه الدائم في التعليق على كل ما هو متداول على السوشيال ميديا، خاصة ما يتعلق بالوسط الفني، وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، لم يترك الشيخ عبد الله رشدي، حدثا له علاقة بالفن أو الفنانين، إلا وأعلن رأيه فيه.

ويرصد «هن» في التقرير التالي كيف تفاعل عبد الله رشدي مع التريندات الفنية الأخيرة:

عبد الله رشدي يتضامن مع أحمد زاهر

بالأمس أعلن الفنان أحمد زاهر، عن رفضه لتمثيل بناته مشاهد القبلات في السينما، ليخرج الشيخ عبد الله رشدي، بمنشور عبر حسابه على «فيسبوك»، معلنًا تأييده لحديث زاهر، واصفا موقفه بـ«سلوك الرجل الطبيعي».

وكتب رشدي: «متضامنٌ مع الفنان أحمد زاهر في رفضِه مشاهد القُبلات وما شابَهَها.. الرجل الطبيعي يرفضُ ذلك وتأباه رجولتُه وتنفر منه غَيْرَتُه»، واختتم منشوره داعيًا الفنانين برفض هذه الأدوار: «أدعوهم لنبذ هذه الأفعال القبيحة، صِرنا في زمنٍ يُتَلاعَبُ فيه بالصواب والخطأ، فاللهم احفظنا من الفسادِ ودُعاتِه».

عبد الله رشدي يعلق على مشهد هاني

قبل يومين، تصدر اسم «هاني» السوشيال ميديا، بعد تداول مشهد من مسلسل «هذا المساء»، جمع الفنانة أروى جودة، التي دافعت عن نفسها بعد أن ضبطها زوجها هي وصديقها بعد خروجهما من غرفة النوم.

المشهد المثير الذي اختلفت عليه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، علق عليه أيضًا الشيخ عبد الله رشدي، مؤكدا أن هذه المشاهد تؤسس لفكر الدياثة في المجتمع بين الرجال، فلا يمكن لزوج أن يقبل بذلك إلا إذا كان ديوثا.

وأضاف «رشدي» أيضًا في تصريح لـ«الوطن»، أن الأموال المجنية من هذا المشهد «حرام»، ولا يبارك الله فيها، مطالبا بالتشديد من الرقابة لمنع مثل هذه الأعمال الهابطة.

عبد الله رشدي يهاجم رانيا يوسف

قبل أيام، أثارت الفنانة رانيا الجدل والانتقاد بعد تداول المقطع المحذوف من حوارها الأخير مع الإعلامي نزار الفارس، الذي أوضحت من خلاله أنها لا تعتبر الحجاب فرض في الإسلام، وأنه فرض في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

ليخرج أيضًا عبد الله رشدي، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، مهاجمًا رانيا يوسف، قائلًا: «لا تنتظروا شيئا من عقولٍ أعظمُ إنجازاتِها هو التباهي بمؤخِّرَاتِها».