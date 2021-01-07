منها تناول الطعام باستمرار.. 10 طرق سهلة للحفاظ على الوزن بعد فقدانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحد كبير يعيشه الأشخاص أثناء خوضهم معركة فقدان الوزن، لكن الإبقاء على الوزن المثالي يعد أيضًا إنجازًا، ولذلك يكمن سر الحفاظ على فقدان الوزن في إيجاد خطة نمط حياة صحية يمكن القيام بها بسعادة وبشكل مستدام لبقية الحياة.

وتظهر الدراسات أن الحفاظ على فقدان الوزن قد يكون في الواقع أصعب من إنقاصه في البداية، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2016، فإن ما يصل إلى 86٪ من فاقدي الوزن بالحميات المختلفة يستعيدون وزنهم في غضون عامين بعد فقدانه، فهناك العديد من العوامل وراء صعوبة الحفاظ على الوزن، أكثرها شيوعًا إبطاء الحرق بعد عملية فقدان الوزن، وعدم الالتزام بعادات غذائية مستدامة.

وقدم موقع "eat this"، مجموعة من العادات والنصائح للنظام الغذائي، تُمكّن الأشخاص من الحفاظ على أوزانهم بعد فقدانها بنجاح، عن طريق بعض العادات التي نصح بها بعض أخصائي التغذية لتغيير أسلوب الحياة للأفضل.

تناول الطعام باستمرار

للحفاظ على فقدان الوزن يجب تناول الطعام باستمرار (كل 3-4 ساعات)، والالتزام بجدول زمني مع النشاط البدني، والحفاظ على مكونات الوجبات.

تناول الفاكهة والخضروات بين الوجبات

الفاكهة والخضروات هي أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات، ما يعني أنها تحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن والألياف والمغذيات النباتية بأقل قدر من السعرات الحرارية، وتناولها بين الوجبات يضمن الشعور بالشبع، خاصة وأنها منخفضة السعرات الحرارية ما يضمن فقدان الوزن بشكل مستدام.

تخزين الأطعمة الصحية بالثلاجة

يحفظ الشخص بثلاجته مخزونًا من الوجبات الصحية الخفيفة لتناولها، مثل الجزر الصغير والتوت وغير ذلك من الأطعمة البسيطة التي يمكنك تناولها والاستمتاع بها، ومن الضروري الحرص على الاحتفاظ بأطعمة صحية في المنزل.

كافئ نفسك

الحرمان قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب التمرد، ولذلك لا بد أن تسمح لنفسك بالحصول على قطعة "حلوى" واحدة يوميًا.

قياس تقدمك

لا شيء يحفز الشخص أكثر من رؤية التقدم المُحرز، اكتب إنجازاتك كل شهر حتى يكون لديك دليل على كل الأشياء العظيمة التي قمت بها، وملاحظة النتائج والسلوكيات التي أنجزتها، كبيرة وصغيرة، فعليك الاحتفال بنفسك كل شهر عندما تجد أنك احتفظت بوزنك.

الانتباه لكمية الطعام

لا بد أن يكون الشخص على دراية بكمية الطعام التي يتناولها، على سبيل المثال عند صب الحبوب يصب الكثير من الناس 3 أكواب في وعاء بدلاً من الكوب الواحد الموصى به، لذا من الضروري تناول الطعام بعناية.

شرب الماء كل صباح

الحفاظ على الوزن يكون عن طريق تطوير العادات الصحية التي تحافظ على التمثيل الغذائي، فشرب الماء عند الاستيقاظ يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص بنسبة تصل إلى 25٪ ويساعد في الحصول على بداية سريعة في الترطيب، ما يسهم في الحفاظ على مستوى التمثيل الغذائي والطاقة خلال اليوم.

حرق السعرات الحرارية دون "عبء" ممارسة الرياضة

ابحث عن طرق مختلفة لتمارين حرق السعرات الحرارية الزائدة، على سبيل المثال: صعود السلالم، والمشي إلى العمل، وركن السيارة بعيدًا في ساحة انتظار السيارات، الرقص أثناء التنظيف، فيمكن أن يساعدك القيام بهذه الأنشطة الإضافية على حرق السعرات الحرارية الزائدة، والعيش بصحة أفضل، ومساعدتك بشكل أفضل (وبسهولة أكبر) في الحفاظ على فقدان الوزن ".

تناول مصدرًا للبروتين مع جميع الوجبات

للبروتين العديد من الفوائد للتحكم في الوزن، بما في ذلك مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول دون التأثير بشكل كبير على نسبة السكر في الدم، ويمكنك الحصول على البروتينات الحيوانية أو النباتية مثل المكسرات والبيض والفاصوليا وما إلى ذلك.

التنوع وكسر الروتين

أحد أكبر أسباب فشل الأشخاص في الحفاظ على فقدان الوزن هو الملل، ولمنع ذلك حاول الخلط بين ما تأكله وطريقة ممارسة الرياضة، واحصل على طرق ووصفات جديدة لطهي الطعام، اطهي وصفة جديدة كل أسبوع، جرب طريقة جديدة تمرين، استمتع بالطعام واللياقة البدنية.