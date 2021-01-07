7 تغييرات صحية في نظامك الغذائي تساعد على تحسين ذاكرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتمد الذاكرة القوية على صحة وحيوية الدماغ، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين وتقوية ذاكرتك وأدائك العقلي.

وفيما يلي نرصد لكم 7 تغييرات صحية في النظام الغذائي تعمل على تحسين ذاكرتك، كما أورد موقع "eatthis".

1- تناول المزيد من الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ مثل فيتامين K واللوتين والفولات وبيتا كاروتين والفيتامينات المفيدة لوظائف المخ والذاكرة.

2- تناول التوت الأزرق كوجبة خفيفة:

التوت من الوجبات الصحية واللذيذة، كما أنه يساعد في تعزيز ذاكرتك، وخاصة التوت الغامق مهم جدا لوظيفة الذاكرة بشكل كبير، وذلك لأنه مليئا بالأنثوسيانين والفلافونويد التي تم ربطها بوظيفة الذاكرة.

3- تناول بيضة أو بيضتين في الصباح:

بدلًا من تناول وعاء من الحبوب السكرية، فكر في التبديل إلى الاستهلاك المنتظم للبيض في الصباح لإحداث تأثير على ذاكرتك، وتشير الأبحاث المتزايدة إلى أن الكولين، وهو عنصر غذائي موجود في البيض، قد يكون له فوائد مهمة في الإدراك لدى كبار السن.

ووجدت إحدى الدراسات أيضا أن الاستهلاك المعتدل للبيض قد يكون له علاقة مفيدة بمجالات معينة من الأداء المعرفي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

4- تناول السالمون:

من الطرق الجيدة لبدء بناء القدرات العقلية التي ستؤدي إلى ذاكرة أكثر قوة، هي تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل المكسرات والبذور وأسماك السلمون، ووجدت دراسة أجرتها "هارفارد هيلث" أن هناك صلة بين تناول الدهون المتعددة غير المشبعة وبناء ذاكرة أقوى.

5- تجنب الكحول:

الكحول له تأثير سلبي على الذاكرة، وعلى الرغم من أنه من المعروف أن تناول الكحول يمكن أن يؤدي إلى ذكريات ضبابية، إلا أنه من غير المعروف أن الإفراط في تناوله يؤثر بشكل مباشر على قدرة عقلك على تخزين الذكريات، ويمكن للإفراط في تناوله أن يلحق الضرر بالحصين، وهو جزء من دماغك ضروري لذاكرتك.

6- أضف الكركم إلى وصفاتك:

يعتبر الكركم إضافة قيمة إلى الأطعمة مثل الأرز أو الحساء، كما أنه يعد إضافة لذيذة للبيض وتتبيل السلطة، والكركم ليس مفيدًا فقط لبراعم التذوق، بل يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في تقوية مهارات الذاكرة.

وفي دراسة أجريت على "الكركمين"، وهو المكون الرئيسي للكركم، تبين أن ذاكرة العديد من مرضى الزهايمر زادت بشكل ملحوظ بعد إدخال الكركم في شكل مكمل.

7- الحرص على الترطيب الكافي:

أظهرت العديد من الدراسات أن الجفاف يمكن أن يقلل من انتباهك وذاكرتك قصيرة المدى، ولكن عن طريق تناول المزيد من الماء، يمكنك تحسين الوظيفة المعرفية والذاكرة وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على بشرتك تبدو رائعة.