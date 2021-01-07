ميرهان حسين تهاجم إحدى متابعيها بسبب فيديو: أنتي ولا حاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة بملامح طبيعية دون وضع مستحضرات تجميل، شاركت بها الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت ميرهان، على الصورة، بسؤال متابعيها عن رأيهم في تقديم فيديو جديد وهي تقلد أحد المشاهير، بعد مشاركتها مؤخرا في تحدي المطرب عمرو دياب: «عايزين فيديو تقليد جديد؟».

وتفاعل متابعو ميرهان حسين، مع سؤالها، من خلال التعليقات على الصورة: «عايزينك تغني على طول»، «يا ريت يا ميما بجد»، «شكلك حلو أوي من غير مكياج».

ووسط التعليقات المتلاحقة، كتبت إحدى المتابعات: «لأ مش عايزين»، لتقرر ميرهان حسين، الرد عليها قائلة: «اتكلمي عن نفسك حبيبتي، وشوفي في غيرك قد إيه، أنتي ولا حاجة بالنسبة لهم».

ميرهان حسين تشارك في تحدي محسود

مؤخرًا شاركت مريهان حسين في تحدي أغنية محسود، الذي أطلقه الفنان عمرو دياب، وظهرت مريهان في فيديو جديد وهي تؤدي مقطع من أغنية «محسود» للفنان عمرو دياب، بصوتها، ونشرته عبر حسابها على «إنسجرام».

وتفاعل معها متابعوها الذين أبدوا إعجابهم بالفيديو ومن بين التعليقات: «يا بنتي صوتك يجنن»، «ليه مش بتعملي أغاني؟»، «صوتها حلو أوي حد يقولها يمكن مش واخدة بالها»، «صوتك تحفة».

إطلالات مريهان حسين الجريئة

واعتادت الفنانة مريهان حسين الظهور بإطلالات جريئة، من ضمنها هو مشاركتها لصورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنسجرام»، وكانت مرتدية فستان قصير مطرز بالترتر، أشبه بفساتين «البيبي دول».

وتميز الفستان أنه قصير إذ جاء فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، واعتمدت «ميرهان» على المكياج الصارخ، وأغلقت التعليقات على هذه الصور.

وخلال أكتوبر الماضي، شاركت في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وقبل بدء الحفل، نشرت صورتها وهي مرتدية «بورنص» وجالسة فوق السرير داخل الغرفة الخاصة بها، ومُعلق خلفها فستان إطلالتها الأخيرة بحفل الختام، وأغلقت أيضًا التعليقات.