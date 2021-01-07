معلومات عن أول فتاة تؤسس مركز صيانة في الأقصر: حققت حلم أبوها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كان طول عمري عندي حلم أنا وبابا، إننا نفتح مركز صيانة أكبر من ورشتنا شوية، الحلم بيتحقق بعد معافرة وشغل وعياط وزعل وحجات كتيرة أووي.. دلوقتي أقدر أقول حقيقي يشرفني وجودكم في الافتتاح يوم الجمعة»، بتلك الكلمات أعلنت لقاء الخولى، أول مهندسة ميكانيكا في مصر، عبر حسابها الشخصى على «فيسبوك»، تأسيس مركزا لصيانة السيارات في الأقصر، لتصبح أول فتاة مصرية تؤسس مركزا مختصا إصلاح السيارات.

خلال الساعات الماضية، تفاعل متابعي لقاء الخولى مع إعلان تأسيس مركز الصيانة بآلاف تسجيلات الإعجاب وعشرات التعليقات المهنئة لها، أبرزها: «أنتي مثل أعلى لبنات كتير.. ونموذج للمرأة المصرية»، و«مشوار طويل من الكفاح انتهى بنجاح وتحقيق حلم.. ألف مبروك»، و«عقبال ما تفتحي أكبر مركز صيانة في الشرق الأوسط كله».

من هى أول فتاة توسس مركز صيانة في الأقصر؟

يرصد «هن» أبرز المعلومات عن لقاء الخولى، خلال النقاط التالية:

- ولدت في الأقصر، وتبلغ من العمر 26 سنة.

- بدأت العمل في مجال ميكانيكيا السيارات بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

- في 2017، كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب بمحافظة أسوان.

- تم تخصيص ميزانية من صندوق «تحيا مصر» لتدشين مشروعها، الذي يهدف إلى تقديم ورش تدريبية وكورسات للبنات في الميكانيكا ومشاكل السيارات.

- خلال 2020 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها ببدلتها الزرقاء خلال جلوسها وسط معدات وآلالات داخل ورشة ميكانيكيا صغيرة الحجم، تزين الابتسامة وجهها الخالي من مستحضرات التجميل، مرفقة بتعليق «قالت للمصور متصورنيش هيضحكوا عليا، قولتها هتشوفي كمية الناس اللي هتحترمك وتقدر»، إلا أن لقاء الخولى نفت قولها ذلك التعليق.

وأوضحت الميكانيكية لـ«هن»: «الصورة قديمة من 5 سنين، وكل شوية تطلعوا عليا حاجة.. ومرة خلوني لبنانية وتانية سموني آية».