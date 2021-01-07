5 حالات تؤدي إلى زيادة الوزن عند تناول المكسرات: ماتزوديش في الأكل

القاهرة - سمر حسين - صحة

المكسرات من المواد الغذائية التي يقبل كثير من الناس على تناولها، نظرًا لمذاقها الشهي، بالإضافة إلى الفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان، أبرزها الألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3.

وينصح خبراء الصحة بتناول المكسرات على مدار اليوم، كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، إذ أنها تساعد على إنقاص الوزن، لأن الألياف تعطي شعورا بالشبع.

لكن هناك عدد من الأخطاء نشرها موقع «لايف سترونج»، حذرا من الوقوع فيها عند تناول المكسرات، لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن، بصورة غير متوقعة.

المكسرات المحمصة

تحتوي المكسرات على مستويات من الدهون الصحية تصل إلى 90% من قيمتها الغذائية، وعند تحميصها تكتسب نسبة إضافية من الدهون المتحولة، التي تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسكري وأمراض القلب.

المكسرات المملحة

كميات الملح المضافة إلى المكسرات عند تحميصها، تؤدي إلى زيادة الوزن، لأنه يسبب احتباس السوائل داخل الجسم.

المكسرات المنكهة

تشتهر باسم المكسرات الصينية، وتضم سعرات حرارية عالية، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تزيد من الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي زيادة الوزن.

زبدة المكسرات

فوائدة متعددة يكتسبها جسم الإنسان عند تناول زبدة اللوز أو زبدة الكاجو، وينصح بها خبراء التغذية أثناء الرجيم، لاحتوائها على نسب عالية من السكريات والدهون المتحولة، على عكس زبدة الفول السوداني، المتوفر بعض أنواعها بالأسواق، إذ يتم تحضيرها من زيت النخيل، أحد الزيوت النباتية المهدرجة المضرة بصحة الجسم.

احذر تناول المكسرات بكثرة

رغم فوائدها الكبيرة، يحذر خبراء التغذية، من الإفراط في تناول المكسرات، وينصحوا بتناول كمية صغيرة منها، بحجم قبضة اليد، لأن استهلاكها بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى زيادة الوزن.