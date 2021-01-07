علماء يحددون متى يستعيد الإنسان حاسة الشم بعد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت مجلة Journal of Internal Medicine، إن مجموعة من العلماء الأوروبيين تمكنت من تحديد فترة استعادة حاسة الشم لدى معظم المرضى، الذين تعرضوا وتعافوا من مرض كوفيد-19.

وأجرت المجموعة، دراسة شملت 2.5 ألف مريض من 18 مستشفى في مختلف الدول الأوروبية، ووجد العلماء أن انخفاض الإحساس أو الفقدان الكامل للرائحة، كان موجودا في 85.9٪ من حالات الإصابة بشكل خفيف بمرض كوفيد-19، وفي 4.5٪ بشكل متوسط، ​​وفي 6. 9٪ من الحالات الشديدة والحرجة، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

وكان متوسط ​​مدة ضعف حاسة الشم 21.6 يوم، لكن ربع المصابين أفادوا بأنهم لم يستعيدوا حاسة الشم بالكامل وتماما حتى بعد شهرين.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور جيروم رليتشين، من جامعة ساكلاي بباريس، إن "ضعف حاسة الشم، يبدو أكثر انتشارا في الحالات الخفيفة من كوفيد-19، مما هو عليه في الحالات المتوسطة والثقيلة من المرض".

ونوه البروفيسور بأن، 95٪ من المرضى يستعيدون حاسة الشم في غضون ستة أشهر بعد الإصابة المرض".