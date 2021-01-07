محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن السكتة الدماغية تُصيب الأطفال أيضا، مشيرة إلى أن السبب وراء الإصابة غالبا ما يبقى غير معلوم.

ويمكن الاستدلال على الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأطفال الرضع من خلال حالات التشنج على جانب واحد من الجسم.

وتتمثل أعراض السكتة الدماغية لدى الأطفال الأكبر سنا في الشلل النصفي وشلل الوجه واضطرابات اللغة المفاجئة والصداع الشديد غير المعتاد مع الغثيان والقيء. ومن الأعراض الأخرى اضطرابات الرؤية والتوازن.

وشددت الرابطة على ضرورة سرعة التصرف في حال الاشتباه في إصابة الطفل بالسكتة الدماغية من أجل الحفاظ على حياته وصحته وقدراته الجسدية والذهنية، مشيرة إلى أن كل دقيقة لها ثمنها.