الشلل يسرق حياة ناهد وابنتها.. والأب يتقاعد لخدمتهن: «عايشين بـ550 جنيها شهريا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاشت حالة من القلق إثر ارتباطها بشريك االعمر خوفا ممن أن يرث مولودها المرض الذي عانت منه طوال رحلة كفاحها في الحياة، إلا أن الأقدار شاءت أن يتحقق كا كانت تخشاه لتحيا حياة حزينة قلقها على ابنتها التي أنجبتها منذ ما يقارب 25 عامًا.

«الوطن» تواصلت مع الأسرة لمعرفة تفاصيل قصتها الأليمة ليروي الأب الذي قدم على معاش مبكر ليصبح خادما لزوجته وابنته يرعهم خاصة و أنه لا يوجد من يعمل على خدمتهم سواه فهو الأب و الأم و الرفيق والأخ لعب الأدوار جميعها دون أن يكل أو يمل يحلم الرجل صاحب العقد السادس من عمره أن تمتلك ابنته شقة لتحميها من برد و غدر الزمن خاصة و أنهم لا يملكون من حطام الدنيا سوي غرفة قديمة متهالكة بدورة مياه ومطبخ صغير و حال سقوطها ستصبح فتاتهم في الشارع.

«عبد المرضي السيد»، 59 عامًا، سائق أتوبيس بهيئة النقل العام سابقا، روى تفاصيل معاناة أسرته لـ«الوطن»: «تزوجت من اناهد محمد إبراهيم، 59 عاما وكانت مصابة بشلل أطفال في إحدى قدميها، أحببتها وارتبطت بها و رزقنا الله بابنتنا آمال، 25 عامًا، لم نكن نعلم أن ابنتنا الوحيدة سترث نفس المرض، حيث ولدت في الشهر الثامن و كانت بحاجة لدخول الحضانة».

وتابع الأب: «ظلت ابنتي محتجزة 21 يوما في الحضانة و لكن شاء القدر أن تتأثر صحتها لدخولها الحضانة في وقت متأخر حيث أصيبت بشلل تشنجي، وأجرت 3 عمليات شد و تطويل و مد أوتار و الآن هي بحاجة لعملية رابعة لكن في العمود الفقري و نظرا لظروفنا المادية السيئة فلا أملك المال لكى استكمل علاج فلذة كبدي».

لم يقتصر الأمر على هذا النحو بل تعاني «آمال»، أيضا من العصبية الزائدة وإعوجاج بكف اليد والقدم اليسرى: «أضطر لحملها في الشارع أو داخل المنزل لأنها لا تستطيع أن تمسك حتى بمعلقة بمفردها، أتولى إطعامها وتغيير ملابسها، وأسعجها في جخول الحمام».

وأشار الأب إلى اضطراره للخروج للمعاش المبكر نظرا لظروف ابنته و زوجته الصحية: «اضطررت إلى الخروج للمعاش المبكر في سن 55 عام لكي أكون إلى جوارهن وأخدمهن، لأن ظروف زوجتي الصحية تدهورت كثيرا بعد سقوطها على قدمها المشلولة».

ولفت إلى خضوع زوجته لعملية جؤالحية لتركيب شرائح ومسامير إثر سقوطها ما حد من حركتها وجعلها غير قادرة على قضاء احتياجات المنزل: « كانت زوجتي تطبخ على الأقل أما الآن فبت أنا المسؤول عن خدمتهم من الألف للياء سواء غسيل، أو طبخ، والحمد لله رب العالمين ربنا يقدرني على خدمتهم ومعانا رب الكون محاوطنا برعايته وحفظه» .

وطالب الأب المسؤولين بمساعدته في توفير شقة سكنية لآمال لأنهم لا يملكون سوي غرفة ودورة مياه وحال وفاتهما لن تجد الفتاة مأوى يحميها من غدر الزمان حيث سبق وتقدمت والدتها بطلب للحصول على وحدة سكنية عام 2005 و لم تتلق سوى وعود: «معاشي 1300 جنيه أدفع منه قسط قرض 750 جنيها ويتبقي لنا 550 جنيها شهريا لا تكفي شئ».

وطالب المسئولين مساعدته في الحصول على عمل في مكان قريب من حل سكنه بحيث يكون بجوار أسرته، لافتا إلى أنه توقف عن علاج ابنته وزوجته لضيق ذات اليد: «المفترض خضوع ابنتي لعملية جراحية في العمود الفقري، ولا أملك تكلفة العلاج أما زوجتي فباتت بحاجة لرعاية شاملة».