طريقة عمل بسكوت الـ10دقايق

القاهرة - سمر حسين - عادت ربات المنازل، والفتيات مجددًا ، يتسائلن عن طريق عمل بسكوت العشر دقايق مُجددًا، عقب مكوث البعض في المنازل، خاصة إنه من المخبوزات التي يتم تحضيرها بشكل سريع وبمذاق مميز، وبمكن تثديمها بجانب السوائل أو العصائر.

وإليكِ طريقة بسكوت العشر دقايق، في المنزل بخطوات سريعة.

مقادير بسكويت العشر دقايق

1 كيلو دقيق

كوبان سكر بودرة

1/4 كيلو سمنة

5 بيضات

5 أكياس فانيليا

ملعقة كبيرة نشادر

1/2 كوب لبن

طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

في العجان، أو بالمضرب الكهربائي، اخلطي السمنة والسكر والبيض والفانيليا، وضيفي النشادر والدقيق.

ضيفي اللبن بشكل تدريجي، واخلطي حتى تحصلين على القوام المثالي.

ضعي الخليط في كيس حلواني وابدأي بتشكيله على صينية.

أدخليه الفرن 10 دقائق حتى تمام النضج ثم قدميه.