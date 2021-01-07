فن اختيار اسم الحيوان الأليف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يرجع الأمر لك في اختيار اسم حيوانك الأليف الجديد ومع أسماء الحيوانات لا يوجد قواعد، ولكن توجد قيود يجب اتباعها حتى يسهل على الحيوان الأليف التعرف على اسمه.

وتقول بيترا كاسبلهر من الرابطة الألمانية لمربيي الكلاب: "يجب أن يسهل لفظه وأن يتسن للكلب فهمه". وتنصح باستخدام أسماء من مقطعين لأنها مميزة ويمكن لفظها أسرع من الأسماء ذات الثلاث مقاطع أو الأربعة.

ويجب عليك أيضا تجنب سوء الفهم أو الالتباس لأنه يمكن أن يحدث، فعلى سبيل المثال عندما يكون اسم الكلب يبدو شبيها لاسم أحد أفراد الأسرة.

ليست الكلاب فقط من تستجيب لأسمائها فالقطط والأرانب والقوارض والطيور تستجيب أيضا. ويوجد الكثير من المشاعر في اختيار الاسم ولكن يجب أيضا أن يكون عمليا.

وتقول باربرا شونينج المتخصصة في الطب البيطري من هامبورج: "يمكن أن يتعلم كل حيوان الاستماع لاسمه". ولكنها تشدد على أهمية جعل الحيوان يعتاد على اسمه وتوصي بالتربيت عليه خلال ترديد اسمه.