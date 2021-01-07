منهم السحلب والقرفة.. 6 مشروبات ساخنة تتناسب مع فصل الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل في فصل الشتاء تناول المشروبات الساخنة، لذلك نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل مشروبات تتناسب مع الطقس البارد، وهي:

هوت شوكليت بكريمة البندق

المقادير:

لبن

شوكولاتة باللبن

شوكولاتة كريمي

بندق مجروش

كريمة مخفوقة

صوص شوكولاتة

طريقة تحضير هوت شوكليت بكريمة البندق:

يخلط اللبن الساخن مع الكاكاو والشوكولاتة المبشورة والشوكولاتة الكريمى.

يضاف البندق ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشوكولاتة ويقدم.

طريقة عمل السحلب

المقادير:

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودره

كوب أرز مصرى مطحون أو دقيق أرز

3 ملعقة كبيرة نشا

جوز هند

فانيليا

لبن

عسل

للتحلية

سمسم محمص

فول سودانى

طريقة تحضير السحلب:

اخلطى اللبن البوردة والسكر البودرة والنشا والأرز المطحون مع الفانيليا وجوز الهند وجزء من السمسم المحمص.

قلبى حسب كمية اللبن كمية من الخليط على النار.

ضيفى العسل للتحلية حسب الرغبة.

صبى السحلب فى كوبايات وضيفى على الوجة فول سودانى مجروش وسمسم محمص وقدميه.

طريقة عمل كركديه مغلي

المقادير:

كركديه

ماء

سكر

طريقة تحضير كركديه مغلي:

يغلى الكركديه جيدا ويصفى ثم يوضع فى الخلاط مع الماء والثلج ويقدم.

طريقة عمل مشروب اليانسون باللبن

المقادير:

يانسون

لبن

عسل نحل

طريقة تحضير مشروب اليانسون باللبن:

اغلي اليانسون في ماء على النار جيدا، ثم ضيفي العسل وقلبي ثم اللبن وقلبي.

صفيه وقدميه.

طريقة تحضير قرفة ساخنة بالورد

المقادير:

2 عود قرفة

2 ملعقة كبيرة ورد مجفف

عسل

طريقة تحضير قرفة ساخنة بالورد:

ضعي عيدان القرفة والورد في مياه على النار واتركيها حتى تغلي، ثم صفيها وضعيها في أكواب التقديم، وضيفي لها العسل حسب الرغبة وقدميها ساخنة.

طريقة تحضير مشروب شيكولاتة بيضاء ساخن بالسوداني

المقادير:

شيكولاتة بيضاء مذوبة على حمام مائي

لبن

سوداني

فسدق مجروش

طريقة تحضير مشروب شيكولاتة بيضاء ساخن بالسوداني:

اخلطي السوداني والفسدق واللبن والشيكولاتة البيضاء، ثم ضعيها في وعاء على النار حتى الغليان وقدميها ساخنة في الشتاء.