«شككوا في نسب أبنائها».. من هي نادية العراقية التي أوشكت على الانتحار؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برسالة مؤثرة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت الفنانة نادية العراقي، عن حزنها الشديد بسبب ابتعاد الوسط الفني عنها، مؤكدة أنها تشعر بما تشعر به الفنانة حورية فرغلى.

ودونت الفنانة قائلة: «بكيت بجد وأنا بسمع محادثة حورية فرغلي عن جحود البشر تغير الناس لمجرد انها تعرضت لحادث وشكلها اتغير شويه.. ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيرة لوحده..شىء بشع ..علي مستوي الوسط الفني حتي العلاقات الانسانية شللية».

واضافت نادية «محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة.. أنا حاسة بيها لإني زيها.. لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت قهرا.. ربنا معاكي حورية وبيتي مفتوح ليكي وقلبي.. بحبك».

حديث الفنانة نادية العراقي، جعلها تتصدر الفيسبوك مُمججدًا، مشيدين بأدوراها وخفة ظلها أمام الكاميرات.

ويرصد «هن» معلومات عن الفنانة نادية العراقي.

ولدت في 3 أغسطس 1963.

ولدت في بابل ثم انتقلت مع عائلتها إلى بغداد وهي في السادسة عشرة من عمرها.

تقدمت للإذاعة العراقية ونجحت فيها.

دخلت التمثيل آواخر الثمانينات.

تخرجت من كلية الفنون الجميلة.

شاركت في عرض مسرحية «لن تسقط القدس» مع الفنان الراحل نور الشريف

شاركت في عدد من الإعلانات بمصر.

فازت بجائزة الإبداع الذهبية، وأحسن ممثلة دور ثان عن دورها في مسلسل «العائد»

لها العديد من الأدوار أبرزها «أبو علي»، «حاحا وتفاحة»، و«عايزة اتجوز».

تعرفت على زوجها المصري في العراق، وتزوجته وعاشت في معه في مصر

تعرضت أكثر من مرة للتنمر والتشكيك بنسب ابنائها بسبب جمالهم، ونشرت حينها: «أيوة دول ولادي ووالدهم.. رجعتو تنشرو صورهم وأقذر تعليقات.. بأي حق تشككو في النسب يا كلاب.. بأي حق تقولو الفلوس بتحلي.. إنتو شفتم عايشة إزاي».

وأضافت: «الحسد والقر قعدوني من الشغل. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي.. بطلو قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم».