خطوات طريقة عمل فاهيتا في الفرن

تعتبر وجبة الفاهيتا في الفرن، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل فاهيتا في الفرن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل فاهيتا في الفرن

نصف كيلو دجاج شرائح.

نصف كيلو بطاطس، حلقات محمرة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

2 ثمرة فلفل رومي أخضر شرائح.

4 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة صويا صوص.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الصوص

4 ملعقة كبيرة جبنة كريمي بالقشطة.

2 علبة قشطة.

2 كوب جبنة شيدر أحمر مبشور.

طريقة عمل فاهيتا في الفرن

- يشوح الدجاج في زيت زيتون ويتبل بصويا صوص، عصير ليمون، خل، زبادي، ملح، فلفل، كمون، كركم، بابريكا، كزبرة، ثوم بودرة، بصل بودرة، وبهارات.

- ترص حلقات البطاطس في بيركس ثم تضاف جبنة شيدر.

-تدخل الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم.