مشاهدة هذا النوع من الأفلام يساعد على فقدان وزنك.. إليك قائمة بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

ربما أجريت جميع المحاولات لفقدان وزنك بطرق كثيرة منها المتابعة مع طبيب أو الالتزام بنظام غذائي معين أو حتى التمارين الرياضية، لكنك في السطور التالية ستكتشف أن مشاهدتك لأفلام الرعب التي قد تسبب لك الذعر والخوف، ستساعدك أيضا على فقدان وزنك.

باحثون من جامعة وستمنستر البريطانية، قالوا إن مشاهدة فيلم رعب تصل مدته لنحو 90 دقيقة تؤدي إلى ضخ الأدرينالين بالجسم بدرجة تسمح له بحرق نحو 113 سعرا حراريا تقريبا، وهي النسبة التي يكتسبها الإنسان العادي عند تناول لوح من الشوكولاتة، ومن الممكن أن يفقدها عبر المشي لمدة نصف ساعة.

يرى ريتشارد ماكينزي، الطبيب والفيزيائي والمحاضر بجامعة وستمنستر، أن "بينما تعمل تلك الأفلام على رفع معدل نبضات القلب أحيانا، فإنها تتسبب في تدفق الدم بشكل استثنائي، يزيد من ضخ الأدرينالين، ومن ثم تعمل على زيادة معدلات حرق السعرات الحرارية في الجسم".

وأكد الطبيب الإنجليزي أن مشاهدة أفلام الرعب لا يؤدي إلى فقدان السعرات الحرارية فحسب، بل يسهم في تقليل الشهية أيضا، ما يزيد من فرص فقدان الوزن أيضا.

وفي تجربة عملية، قاس الباحثون معدل حرق الطاقة الإجمالي لعشرة أشخاص أثناء مشاهدة مجموعة مختارة من أفلام الرعب وتم تسجيل معدل ضربات القلب ومدخلات الأكسجين ومخرجات ثاني أكسيد الكربون، ووجد أن عدد السعرات الحرارية التي يتم إنفاقها زاد بمقدار الثلث، في متوسط عرض الفيلم.

حدد موقع men’s journal قائمة بفقد عدد السعرات الحرارية عند مشاهدة عشرة أفلام رعب

1. The Shining: 184 calories

2. Jaws: 161 calories

3. The Exorcist: 158 calories

4. Alien: 152 calories

5. Saw: 133 calories

6. A Nightmare on Elm Street: 118 calories

7. Paranormal Activity: 111 calories

8. The Blair Witch Project: 105 calories

9. The Texas Chain Saw Massacre: 107 calories

10. [Rec]: 101 calories