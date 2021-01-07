بالأحضان والدموع.. استقبال أهل سيف بعد إخلاء سبيله في «فيرمونت» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالأحضان والدموع إستقبلت أسرة سيف الدين أحمد، نجلها أمام قسم أول القاهرة الجديدة، بعد إخلاء سبيله اليوم على ذمة التحقيقات في قضية الـ«فيرمونت» والتي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعد أن اتهمت فتاة مجموعة من الشباب بالاعتداء عليها جنسيًا وتصويرها في حفل داخل الفندق الشهير في عام 2014.

أحضان وقبلات بين «سيف» وأسرته بعد إخلاء سبيله في قضية الفيرمونت

وتظهر والدة «سيف» وشقيقته في الصور، محتضنين نجلهم بعد لهفة وشوق استمروا أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضية الـ«فيرمونت» الشهيرة التي ما زال التحقيق مستمر فيها حتى الآن.

وعقب قرار إخلاء سبيل «سيف» على ذمة التحقيقات في قضية الـ«فيرمونت» قالت والدته في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تكن تصدق الخبر بعد علمها به من شدة الفرحة، ما جعلها تتأكد منه من خلال الصفحة الرسمية للنيابة العامة التي نشرت قرار إخلاء سبيل نجلها، متقدمة بالشكر للقضاء المصري النزيه وللنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وكل من دعمهم منذ أن تم القبض على نجلها في أغسطس الماضي.

قصة «سيف» في «الوطن» منذ نوفمبر الماضي قبل إخلاء سبيله من قضية الفيرمونت

وكانت نشرت الوطن قصة «سيف» قبل قرار إخلاء سبيله في 24 نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته والدته في تصريحات خاصة تفيد بأن نجلها كان لديه 15 عامًا وقت حدوث الجريمة عام 2014، وكان طالبًا بالمرحلة الإعدادية، وهو سن صغير مقارنة بباقي المتهمين الذين هم أكبر منه سنًا، ولا تربطه أي صلة بهم من قبل.

وأكدت «لبنى»، أن نجلها كان يدرس الإعلام في المجر وتخرج بتقدير إمتياز، وكان ينتظر تكريمه في حفل التخرج باعتباره من الشباب العرب المتفوقين في الخارج، إلا أن صداقته بإحدى شهود العيان على الجريمة وضعته في دائرة الاتهام، خاصة وأنه كان معها في أثناء استدعائها إلى النيابة للشهادة.

وتقدمت فتاة منذ أشهر ببلاغ تتهم فيه 7 أشخاص بالاعتداء عليها جنسيًا داخل فندق الـ«فيرمونت» وتصويرها، ومن بين المتهمين كان نجل حلمي طولان لاعب كرة القدم السابق بالزمالك، وابنة الفنانة نهى العمروسي، ونجل رجل الأعمال محمد فريد خميس، وأحمد الجنزوري منظم الحفل الذي تم فيه وقوع الجريمة.