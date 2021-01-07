عبدالله رشدي عن رانيا يوسف: عمالة تنشر قلة الأدب في المجتمع (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرر عبدالله رشدي، الرد على تصريحات الفنانة رانيا يوسف، الجريئة خلال أحدث ظهور لها، ببرنامج «مع الفارس» بعدما حلت ضيفة على الإعلامي «نزار الفارس».

وعلق «رشدي» على استعانة الفنانة بآية قرآنية «وأما بنعمة ربك فحدث»، قائلًا: «ده فكر متدني بصورة لا يمكن أن تتصور، وفي فرق بين فنانين زمان، ومن يدعون الفن النهاردة، والآية القرآنية دي نقولها لما ربنا ينعم علينا بالمال ولا الصحة أو حتى الجمال، بدون ما نستخدمهم في حاجة حرام ونقول دي نعمة ربنا».

وتابع: «نعمة ربنا عن المباحات، وغير كدة ده حرام وفاحشة».

واستطرد عبدالله رشدي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «اللي بيسموا نفسهم برموز المجتمع وربنا يتقي شرهم، بتغلط في الدين والمجتمع وتنشر قلة ادبها، وبتزعل أوي لما نرد عليه، المفروض هي تنشر قلة الأدب في المجتمع على إنها عادي وإحنا نشد بلاستر ومنردش».

وعن تصريحات الفنانة بعدم فرضية الحجاب، وإنه ظهر في الثمانينات، رد عبدالله رشدي، قائلًا: «لما حصل الاستغراب، ورجالة سافرت أوربا ورجعوا، قلعوا الحجاب لزوجاتهم في القاهرة والاسكندرية، لكن كل الباقي كانوا بحجاب، ورجعوا زادوا تاني، وده لأن في الخمسينات والستينات كان في حجاب، بس انتوا بتركزوا على صور معينة على الفيسبوك».

وعن فكرة أن زوجات المشايخ لم يرتدين حجاب، رد قائلًا: «مين قال كدة! الصور، ماهي صور متاخدة في بيوتهم طبيعي هيبقوا بلبس عادي، مين قال إنهم مكانوش محجبات».

وكانت رانيا يوسف أثارت جدلًا واسعًا بعد حلقتها الاخيرة، التي تحدثت فيها بشكل صريح عن مففاتنها، كما إنها رفضت فرضية الحجاب ما أثار الانتقادات ضدها.