الامارات | «أجندة فعاليات دبي».. نجوم وفنون راقية وسعادة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أجندة فعاليات دبي».. نجوم وفنون راقية وسعادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي تأكيد مكانتها وجهة سياحية رائدة في المنطقة، ومقصداً مُفضّلاً للزوار من داخل الدولة وخارجها، ومركزاً محورياً للأنشطة الثقافية في المنطقة، بسلسلة من الفعاليات المميزة التي تلبي ما يتطلع إليه سكانها وزوارها، ضمن مختلف مجالات الفن والثقافة والإبداع، وكذلك الرياضة.

«جدول فعاليات دبي»، الذي فصّلت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، مكوناته للربع الأول من 2021، يتسم بالتنوّع لما يشمله من أحداث تلائم مختلف الثقافات وتلاقي كل الأذواق وتناسب كل الأعمار، إذ يجد فيها الجميع ما يأمله من أنشطة إبداعية تتنوع بين مساقات فنية وأدبية متعددة بمشاركة مفكرين ومبدعين من أنحاء العالم، والفعاليات والعروض الترفيهية التي تستقطب مشاركات محلية وإقليمية وعالمية، تزامناً مع استعداد دبي لاستعادة قطاع السياحة الخارجية لزخمه، وحرص المدينة على تقديم كل ما يضفي مزيداً من البهجة على الزوار من داخل الدولة وخارجها، ضمن مراعاة تامة للإجراءات الاحترازية الموصى بها للحفاظ على سلامة الجميع.

وتستضيف دبي أوبرا، في 14 و15 الجاري، المسرحية الكويتية «بيت بوسند»، بطولة الفنان طارق العلي ونخبة من الفنانين، وتجري أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي.

كما تستضيف دبي أوبرا، في 21 و22 الجاري، الأسطورة الفرنسي إنريكو ماسياس، الذي سيأخذ الحضور في رحلة من خلال موسيقاه وأغنياته.

باليه عالمي

سيكون محبو عروض الباليه على موعد، خلال أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل في دبي أوبرا، مع عرض «جيزيل» الشهير عالمياً، الذي يتناول قصة حب تجمع فتاة قروية مريضة وأميراً وسيماً.

وسترحب دبي أوبرا، في 7 و8 فبراير بعرض الباليه «كارمن»، وهو أحد أضخم الإنتاجات العالمية للأوبرا الروسية. يروي العمل قصة حب تجري أحداثها في مدينة إشبيلية في القرن الـ19، وهي أشهر ما قدمه المؤلف الموسيقي جورج بيزيه. وستقدم فرقة أوبرا الدولة الروسية على مسرح «دبي أوبرا»، في 9 و10 فبراير، أوبرا فيردي الشهيرة «عايدة»، في إنتاج جديد مبهر يبرز استحضار فيردي مصر القديمة على المسرح من خلال قصّة حبّ تزهر وسط أهوال الحرب.

بينما سيقدم الفنان إياد الريماوي على مسرح دبي أوبرا، في 12 فبراير المقبل، إيقاعات الحارات الدمشقية.

وبعد النجاح الذي حققه الفريق على مدار سنوات طويلة، يعود أندريه رييس مع فريق «جيبسي كينغز» إلى دبي أوبرا، في 18 فبراير المقبل، ليقدم للجمهور مجموعة من الأغاني التي طالما أعجب بها الملايين حول العالم، إذ يعتمد الفريق على مزج الأغاني التقليدية بموسيقى البوب الغربية والإيقاعات اللاتينية ضمن قالب مبتكر.

ويتوقف إيليو بايس وفرقته في دبي ضمن جولتهم العالمية لتقديم عملهم «كتاب أغنيات بيلي جويل»، في 18 مارس المقبل بدبي أوبرا، وتأتي هذه السلسلة بعد النجاحات التي حققها في الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى عامها السادس بشكل لافت، وشملت أكثر من 30 من أبرز أغاني بيلي جويل الكلاسيكية.

ومع مواصلة كثيرين من المغنين الموهوبين حول العالم إحياء الأعمال التاريخية التي قدمها فريق «البيتلز» البريطاني الشهير، ستقدم فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» حفلاً يتضمن أفضل أغاني الفريق التي يفضلها عشاقه في رحلة تعود بهم إلى ستينات القرن الماضي، في دبي أوبرا، في 27 يناير الجاري.

ومن بين الفعاليات الكوميدية على خشبة مسرح دبي أوبرا، سيكون الجمهور على موعد مع نجم الكوميديا البريطانية جاك وايتهول الشهير بإطلالاته التلفزيونية المميزة، وأمسياته التي يرسم من خلالها البسمة على وجوه مشاهديه، وهو أيضاً صاحب برنامج «السفر مع أبي»، الذي يعرض على منصة نتفليكس، إذ يستعدّ لتقديم عرضه الكوميدي «ستود أب» في مركز دبي التجاري العالمي، في 13 و14 الجاري ضمن جولته العالمية.

وستقدم سلسلة ذا لافتر فاكتوري موسماً جديداً حافلاً بالمواقف الطريفة خلال الفترة من 7 - 15 الجاري في مجموعة من الوجهات بدبي، بمشاركة الفنانين: إيستر مانيتو، وستيفن غرانت، وجون فوثرجيل. كما سيقدم نجم الكوميديا الصاعد راهول دوا، من خلال عرضه «لاف أيه ثون» مجموعة من الموضوعات الواقعية بلمسة فكاهية، وذلك في الخامس من فبراير المقبل بسفينة كوين إليزابيث 2.

وسيقدم منسق الموسيقى آلان وواكر، الذي حقق أكثر من 15 مليار مشاهدة واستماع لأغانيه حول العالم، وتخطى عدد متابعيه الـ40 مليوناً على وسائل التواصل الاجتماعي، عرضاً للموسيقى الإلكترونية، إذ سيقدم النجم الحائز جائزة «إم تي في» أوروبا الموسيقية، والمعروف بزيه المميز، بتقديم عرضه الحي في «كوكاكولا أرينا» بدبي اليوم.

طرب وأدب

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، في 15 يناير الجاري، حفلاً للفنانة نجوى كرم، والفنان ماجد المهندس، بالإضافة إلى حفل مغني البوب الباكستاني العالمي، عاطف أسلم. وسيكون عشاق الفنان عمرو دياب على موعد للاستمتاع بمجموعة من أفضل أغانيه، في حفل يُقام في استاد دبي الدولي في 22 الجاري.

وتستقبل «دبي أوبرا» في 20 الجاري المغني وكاتب الأغاني البريطاني كالوم سكوت، الذي سيحيي حفلاً يقدم من خلاله مجموعة من أبرز أعماله الشهيرة عالمياً. كما يمكن لمحبي موسيقى الجاز الاستمتاع بمجموعة من الألحان والأغاني التي يقدمها الفنان فابي ميدينا اليوم وغداً في حديقة الجاز، أفينيو البوابة بمركز دبي المالي العالمي، ضمن الأجواء الشتوية الرائعة التي تتميز بها دبي.

وسيقدم المغني وعازف آلة الكمان مارك إلياهو حفلاً للمرة الأولى غداً، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعود مهرجان طيران الإمارات للآداب، إحدى أهم الفعاليات الثقافية على مستوى المنطقة، هذا العام بمشاركة نخبة من المبدعين والمفكرين، في الفترة من 29 الجاري حتى 13 فبراير المقبل، ويتميز المهرجان بمجموعة من الجلسات وورش العمل التي يستضيف المهرجان من خلالها مؤلفين وكُتَّاباً مشهورين عالمياً.

وستشهد دبي حدثاً فنياً مميزاً من 17 إلى 20 مارس المقبل، هو معرض آرت دبي 2021، الحدث الفني الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

أسلوب حياة

أما عشاق فنون الطهي فهم على موعد، خلال الفترة من 25 فبراير حتى 13 مارس المقبلين، لتذوق أطيب المأكولات التي يقدمها مهرجان دبي للمأكولات، إذ ستتاح لهم فرصة الاستمتاع بتجارب الطعام المميزة، واستكشاف أبرز المطاعم في دبي وتجربة أشهى المأكولات.

ولعشاق البحر ورياضاته وهواة القوارب واليخوت، سيقدم معرض دبي العالمي للقوارب، خلال الفترة من 9 حتى 13 مارس المقبل في «دبي هاربور»، أكثر من 450 قارباً ويختاً بمختلف الأحجام، ويضمّ عدداً من أفخر وأرقى اليخوت في العالم.

ويمنح «لابيرل»، العرض الترفيهي الدائم الأول في دبي، الجمهور فرصة الاستمتاع بإحدى أبرز الفعاليات الترفيهية العالمية. ويجمع هذا العرض، الذي صمّمه المُبدع فرانكو دراغون، ويقام في الحبتور سيتي، تصميم اللوحات الراقصة والحركات الأكروباتية التي تحبس الأنفاس على مسرح مائي مميز، يقدمها أكثر من 450 فناناً عالمياً موهوباً، وكذلك عروض الدراجات النارية، وغيرها الكثير من الحركات المبهرة.

البطولات الـ 5 المميزة

في إطار التنوع الذي ستتسم به فعاليات دبي، خلال الربع الأول من 2021، إذ سيكون محبو الرياضة أمام فرصة للمشاركة في سلسلة البطولات الخمس المميزة، ضمن كأس دبي الذهبية للبولو، خلال الفترة من 14 فبراير إلى 5 مارس المقبلين.

كما سيتم تنظيم تحدي محارب الصحراء في قلب صحراء المرموم بدبي، لاختبار القوة الجسدية والعقلية للمشاركين فيه، فيما يتوجب على المشاركين الاستعداد للمشاركة بالتحدي في 19 فبراير المقبل، والمنافسة في لقب البطولة.

كما يمكن للمهتمين المشاركة في سلسلة «سوبر سبورتس ران» للجري، وهي مجموعة من السباقات التي يستضيفها ملعب «ذا تراك» للغولف في ميدان.

وسيكون عشاق الغولف على موعد مع بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، التي تقام منافساتها، خلال الفترة من 28 حتى 31 الجاري، في نادي الإمارات للغولف.

22

الجاري، سيكون عشاق عمرو دياب على موعد، للاستمتاع بمجموعة من أفضل أغانيه في استاد دبي الدولي.

مهرجان طيران الإمارات للآداب، إحدى أهم الفعاليات الثقافية على مستوى المنطقة، بمشاركة نخبة من المبدعين.

«بيت بوسند» مسرحية كويتية، تجري أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي على خشبة دبي أوبرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news